Basket - Jeep Elite : le Kindarena de Rouen habillé pour le Final 4

Quatre équipes pour se disputer le titre de champion de France. Le Kindarena de Rouen accueille à partir de ce jeudi le Final 4 du championnat français de basket, la Jeep Elite. Dijon, Monaco, l'ASVEL et Strasbourg. Un titre. Une coupe de 35 kilos. Et tout se joue à Rouen. "Le Kindarena est en train d'être habillé aux couleurs de l'événement", commence d'emblée Arnaud Devaux, salarié de la Ligue nationale de basket.

Une phase finale inédite

"On montre vraiment que c'est une finale, que c'est un titre de champion de France qui va être décerné ici à Rouen. On a un habillage noir et doré caractéristique de toutes les finales que l'on organise maintenant. On a installé une moquette au sol, le parquet est noir et doré", décrit Arnaud Devaux.

Le parquet du Kindarena attend les quatre équipes et leurs joueurs. © Radio France - Bradley De Souza

Ils sont une trentaine à habiller, à préparer le Kindarena. "C'est le joli parquet du Kindarena très agréable, les joueurs ont toujours dit que c'était un excellent parquet, il est nettoyé, astiqué, tout va bien. Il est prêt, et donc on a travaillé aussi avec tous les services du Kindarena pour avoir une lumière parfaite pendant les entraînements, les rencontres", poursuit Arnaud Devaux.

Pour les lumières justement, demandez Régis et Kylian. "Avec Kylian on est en train de scénariser l'entrée des joueurs avec de la lumière, de la fumée, de l'écran LED. Et là comme on est sur un chaud sportif, il faut créer quelque chose de dynamique, que ça appelle les yeux, que ça soit le show", explique Régis.

"Il faut que ce soit le show", explique Régis (à gauche) qui s'occupera des lumières pour les phases finales du championnat au Kindarena. © Radio France - Bradley de Souza

La Normandie, une terre de basket

Seule contrainte pour cette phase finale, le pass sanitaire. Mais là encore, Arnaud Devaux tient à rassurer. "_Il faudra juste montrer un test antigénique de moins de 48h ou si on est vacciné, si on a le schéma de vaccination complet, quinze jours après la deuxième dose, il suffira juste de montrer le QR code, c'est très simple et ça marche facilemen_t".

Rouen était en concurrence avec Antibes pour accueillir cette phase finale jusqu'à ce que cette dernière se désiste. "Rouen est de toute façon une terre de basket, la Normandie de manière générale", poursuit Arnaud Devaux.

