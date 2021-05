Basket - Jeep Élite : le retour des supporters "va forcément nous changer" assure le coach de l'Élan Béarnais

Bientôt Eric Bartecheky et l'Élan Béarnais ne se sentiront plus aussi seuls durant les matchs à domicile comme à l'extérieur.

Ils sont de retour ! À compter de ce mercredi 19 mai, deuxième étape du déconfinement en France, les supporters sont de retour dans les enceintes sportives. La jauge est fixée à 35% de la capacité d'accueil des stades ou des salles, dans la limite de 1000 personnes en extérieur, et 800 en intérieur. L'Élan est le premier club béarnais à retrouver le public, à l'extérieur d'abord, ce jeudi à Nanterre (18 heures), puis samedi au Palais des Sports face à l'ASVEL (18h30). Un retour qui ne sera pas neutre estime l'entraîneur des Palois Eric Bartecheky.

Pas que des inconvénients pour les staffs et les équipes

"Ça va forcément nous changer, assure le coach, parce qu'on s'est habitué à jouer sans public, comme on s'habitue à tout. En fait on n'y réfléchit plus, on est concentré sur le jeu, sur le terrain". Cette situation sans supporters avait certains avantages reconnait Eric Bartecheky : "Pour la communication sur le terrain, pour les temps morts, c'est très différent. Donc je pense que là ça peut faire un changement, on sait que certains joueurs sont galvanisés par le public, ça peut aussi influencer les arbitres et plein d'autres choses". "En fait on va retrouver, même si les salles ne seront pas pleines, un peu un retour à la normale, dit encore l'entraîneur des Béarnais, ce qu'on devrait tous vivre depuis des mois, ça sera particulier".

Hormis l'Élan, et comme le Pau FC, le TGB ou encore le Billère Handball ont terminé leurs saisons, seule la Section Paloise peut encore espérer croiser des supporters en tribune cette saison. À La Rochelle, samedi 29 mai à 17 heures, et peut-être au Hameau lors de la dernière journée, à condition que Canal+ accepte d'avancer l'horaire de programmation de toutes les rencontres, 21 heures pour le moment, notamment pour la rencontre entre la Section et Montpellier.

Pour le rachat de l'Élan Béarnais, les discussions se poursuivent...

La date butoir des négociations qui était normalement fixée à ce mardi 18 mai est encore repoussée, cette fois au 30 juin prochain. Si certains y voient le fait que ces discussions traînent en longueur, le président de l'Élan David Bonnemason-Carrère assure lui qu'il s'agit simplement du fait que la mairie de Pau, principal actionnaire du club on le rappelle, et le maire François Bayrou sont attentifs à "des points de vigilance", et ne cherchent pas à se précipiter. L'idée est de prendre du temps pour ne prendre aucun risque dans cette opération, avec comme principale conséquence pour le club d'avancer dans le flou pour la saison prochaine...