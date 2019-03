Basket - Jeep Élite : Levallois piège encore l'Élan Béarnais (68-66)

Levallois-Perret, France

Le Palais des Sports Marcel Cerdan a sans doute frémi quand, à l'entame du 4e quart-temps, l'Élan a pris les devants alors que les Béarnais n'avaient plus mené depuis la 6e minute de ce match. Seulement, par manque de constance et aussi à cause d'une certaine logique, la victoire a fui l'Élan Béarnais battu 68-66. Après celle à la Leaders Cup, c'est la deuxième défaite de la saison face à l'équipe de Fred Fauthoux pour les Palois.

Au bout du suspense, les Palois s'inclinent d'un souffle face aux @LevalloisMetro

mais même diminués, ils n'auront rien lâché 👊

RDV face au BCM Gravelines-Dunkerque dès samedi prochain pour rebondir @Vitah23 24 pts, 11 rbds

📸 Karen Mandau#LMEBPLO#JeepELITE#ELANationpic.twitter.com/egwc5wgacL — Elan Béarnais (@EBPLO) March 29, 2019

Adresse en détresse

Deux choses ont principalement pénalisé l'Élan sur le parquet de Levallois : une adresse famélique à trois points une bonne partie du match (4/22 au total, 18%) et un manque de promptitude son son cercle pour venir prendre les rebonds. Alors Levallois s'est servi avec au total 14 rebonds offensifs pour les Metropolitans.

Alors l'Élan s'est reposé sur un Vitalis Chikoko omniprésent et très solide dans la peinture (24 points, 11 rebonds, 3 passes décisives) pour se maintenir à flot, s'appuyant aussi sur un bon Digué Diawara d'entrée, puis plus tard sur les bons relais d'AJ Pacher. À l'inverse il a fallu attendre le 3e quart temps pour voir CJ Harris se réveiller, et la 35e minute de ce match pour voir le premier et seul panier réussi par Mickey McConnell (1/6 à 2pts, 0/3 à 3pts), par ailleurs auteur de 7 rebonds et 5 passes décisives.

Depuis l'enchaînement 1e et 2e journée, l'Élan Béarnais n'a plus perdu deux matchs consécutifs en championnat depuis le début de la saison, la réception de Gravelines-Dunkerque samedi 6 avril devra le confirmer.