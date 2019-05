Basket - Jeep Élite : l'Élan Béarnais balayé à Nanterre en entame des playoffs (101-65)

Donta Smith et l'Élan Béarnais complètement étouffés par Nanterre.

Nanterre, France

Pour la quatrième saison consécutive en playoffs, l'Élan Béarnais ne veut pas revivre une élimination dès les quarts de finale. Sauf qu'à l'issue d'un match 1 globalement maîtrisé par Nanterre, les Vert et Blanc se retrouvent déjà au pied du mur avant le match 2 au Palais des Sports ce dimanche (18h30).

L'Élan en grande difficulté

Dans une ambiance au niveau des playoffs à Maurice-Thorez, Nanterre prend vite les devants notamment en faisant la loi sous le cercle. L'Élan s'en remet à Vitalis Chikoko et à Mickey McConnel à trois points pour rester tant bien que mal à flot, mais l'écart est déjà net à la fin du Q1 : 27-14 pour Nanterre.

Le deuxième quart temps part sur le même rythme, et les Béarnais semblent manquer de maîtrise dans leur actions, en témoignent les huit balles perdues à la pause, Donta Smith et CJ Harris ne pèsent pas. Nanterre ne flanche presque pas, l'écart monte jusqu'à 20 points par deux fois, et à la pause la JSF est tranquille, 50-33.

C'est la pause à Nanterre et @Nanterre92 mène de 17 pts face à l'@EBPLO !

Et @haukurpalsson nous offre un buzzer beater juste avant la pause

A suivre sur @RMCsport 2#PlayoffsJeepELITEpic.twitter.com/UZWhNrjR0O — LNB (@LNBofficiel) May 24, 2019

Rendez-vous dimanche

Nanterre, à sa main, retrouve son adresse de loin et tour à tour Invernizzi et Juskevicius permettent à Nanterre de passer la barre des 20 points (61-40). Le score à la fin du 3e quart temps, 78-53, laisse peu de place au suspense.

Fin du 3e QT@Nanterre92 - Elan 78-53

nouveau quart-temps très offensif remporté par les locaux (28-20) comme les deux premiers. +25 pour Nanterre qui, il faut bien le dire, se balade @MickeyMcConnell 13 pts, @cjharris11 12 pts#PlayoffsJeepELITE#ELANation — Elan Béarnais (@EBPLO) May 24, 2019

L'Élan a compris, et Nanterre enfonce le clou dans les dix dernières minutes, avec un Adas Juskevicius déchaîné pour enquiller trois tirs primés consécutifs qui donnent à la rencontre des allures de Bérézina pour les Vert et Blanc (-39). L'écart final laisse pantois, 101-65.

1-0 pour Nanterre dans ce quart de finale, l'Élan Béarnais n'aura pas le droit à l'erreur dimanche (18h30) au Palais des Sports pour espérer prolonger encore un peu sa saison.