Basket - Jeep Élite : un Élan Béarnais bien trop tendre battu à Nanterre (101-89)

L'Élan Béarnais a longtemps fait illusion à Nanterre mais a subi une huitième défaite cette saison en championnat, à cause toujours des mêmes maux. Les Vert et Blanc sont relégables.

Nanterre, France

L'Élan s'avançait diminué à Nanterre, c'est une certitude, mais ça n'excuse pas tout. Les Béarnais encore trop tendres en défense ne sont restés dans la course que grâce aux exploits individuels de McGee (27 points) et Moore (16 points). Le 4e quart-temps, très pénible, a mis en lumière les limites d'un groupe dans le doute.

Encore une entame cata...

L'Élan commence mal, et encaisse un 8-0 en à peine deux minutes, forçant Laurent Vila à prendre très tôt un temps-mort. Il faut finalement attendre 3min45 pour voir le premier panier béarnais, signé McGee (13-2). Beaucoup plus à son affaire ensuite, l'Élan se reprend (16-12) grâce à l'apport de son secteur extérieur, mais deux tirs primés de Cordinier et Moore relancent Nanterre (22-12). Une flopée de lancers-francs plus tard, Nanterre est devant à l'issue du premier quart-temps, 25-15.

Les deux équipes reprennent sur le même rythme avec un basket toujours brouillon, mais l'Élan revient notamment grâce à la bonne sortie de banc de Ronald Moore (25-22). Seulement, un 3 points de Cherry puis un "and one" de d'Oliver remettent l'Élan à -9 (31-22). Dominés au rebond (35 rebonds concédés au total dont 14 offensifs contre 27 - 3 rebonds offensifs - pour les Palois), les Vert et Blanc laissent beaucoup trop de munitions à leurs adversaires et l'écart continue de croitre (42-29). Grâce à Dentmon notamment l'Élan recolle, un peu, jusqu'à la pause mais rentre au vestiaire mené 48-39.

Pluie de trois points

Trois tirs primés de Tyrus McGee, puis un autre de Justin Dentmon font enrager Pascal Donnadieu et permettent à l'Élan de vite se refaire (55-53), et grâce à un nouveau 3 points puis un lancer-franc de McGee de prendre la tête pour la première fois (55-57). Nanterre répond évidemment par quatre tirs primés et l'Élan repasse à -10 (69-59). Un dernier trois points de Butterfield, et un rush rageur de Kenny Cherry dans une défense bien passive creusent l'écart en fin de 3e quart-temps : 76-62.

Nanterre étouffe complètement les Palois en début de 4e quart-temps et se détache irrémédiablement (86-65). Les trois points nanterriens continuent de pleuvoir (17/31 à trois points sur l'ensemble du match), et l'Élan a du mal à réagir (93-75). L'écart se stabilise malgré l'effort des joueurs de Laurent Vila. Fin du match et score final, défaite 101-89.

Conséquence immédiate, Nanterre double les Vert et Blanc au classement laissant les Béarnais relégables... Mais pas le temps de souffler pour l'Élan Béarnais, l'équipe est attendue dès samedi soir à Roanne pour un rendez-vous tout aussi important pour sortir de la nasse. D'ici là, les Béarnais espèrent pouvoir compter sur Ekene Ibekwe, annoncé comme remplaçant de Nicolas De Jong quelques dizaines de minutes avant le match de ce mercredi soir.