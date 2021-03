Basket - Jeep Elite : Orléans met fin à la série de victoires de la JDA

Laurent Legname faisait un peu la moue ce mercredi. Il faut dire que l'entraîneur de la JDA Basket n'est pas trop habitué à ça. Son équipe a perdu à Orléans 74 à 69 pour la 25e journée du championnat de Jeep Elite. Non seulement, le coach n'est pas content mais en plus, il ne s'en cache pas. Il qualifie ce déplacement dans le Loiret de "mauvaise soirée" tout simplement !

"Cela peut arriver. Il n'y a aucune excuse à avoir. Ils ont eu deux joueurs en moins, cela les a galvanisé et ils étaient encore plus solidaires. Et nous, on n'a plus joué du tout. C'est donc une défaite méritée." explique Laurent Legname.

Le coach dijonnais reconnait qu'il n'a rien dit à ses joueurs après le match parce qu'il ne valait mieux pas qu'il parle tout de suite. Les vraies explications sur la défaite de ce mardi devait venir ce mercredi. D'autant plus que l'équipe enchaîne avec la coupe de France dès ce samedi 20 mars avec la réception de Strasbourg au Palais des Sports pour le quart de finale.