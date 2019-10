Basket Jeep Elite : Premier rendez-vous costaud à la maison pour l'OLB

Toujours pas de victoire en 2 matchs pour le retour dans l'élite de l'Orléans Loiret Basket. Ce samedi, les orléanais accueillent l'Elan Bearnais pour la 1ère à domicile et vont tenter de concrétiser les bonnes impressions entrevues, monter d'un cran et gommer les imperfections.

Orléans, France

Rageant, frustrant ce sont les qualificatifs qui reviennent pour définir les 2 premières défaites orléanaises de la saison à Levallois et Roanne. Des échecs qui se jouent à une ou 2 possessions, mais où il y a eu pas mal d'erreurs "A Roanne on termine quand même avec 20 pertes de balle" souligne le coach de l'OLB Germain Castano. "Il faut qu'on insiste sur ce que l'on fait bien et puis élever un peu le niveau" poursuit le technicien orléanais. "Qu'on soit un peu plus consistant" renchérit le meneur/arrière orléanais Malela Mutuale qui n'a pas oublié qu'à la pause à Roanne, l'OLB menait d'une quinzaine de points avant de s'incliner d'1 point en fin de match.

"Tous les week-end c'est des gros"

Pour cette 1ère à domicile, l'affiche est alléchante. Recevoir l'Elan Bearnais, grand nom du basket français, candidat habituel aux playoffs, c'est un gros morceau. Mais Germain Castano relativise "Oui mais tous les week-end c'est des gros, maintenant nous on a envie d'ouvrir notre compteur et dans ce championnat tout le monde est capable de gagner partout".

Démarrer du bon pied à domicile

Ce samedi soir ce seront aussi les retrouvailles officielles avec le palais des sports. "La dernière fois qu'on a joué ici, c'était plutôt un bon souvenir (victoire des playoffs et montée face à Rouen)" sourit Germain Castano "Revenir dans notre maison avec les souvenirs qu'on a ici, ça fait du bien". Même sentiment pour Malela Mutuale "C'est vrai que ça fait longtemps, j'espère que cela va nous aider de retrouver notre palais des sports".

Lors du dernier match des playoffs de la saison passée, l'ambiance du palais des sports avait été bouillante. Quelle sera la tonalité cette saison? © Radio France - Johan Gand

Certains joueurs pas encore au top

Globalement, le coach orléanais estime que son groupe "Avance bien". Il faut aussi que certains joueurs montent encore un peu leur niveau individuel "Il y a encore des garçons qui ne sont pas à leur niveau" constate Germain Castano . Tout le monde n'avance pas au même rythme et certains progressent plus vite que d'autres. Le souci c'est que le chronomètre a déjà commencé à tourner. "Le train est en marche et il ne nous attendra pas" avertit l'entraîneur de l'OLB mais il sait aussi que "Quand le niveau individuel de chacun augmentera, le niveau de l'équipe augmentera". Le constat rassurant c'est qu'à ce niveau de la compétition, Orléans n'est pas la seule équipe qui peaufine encore ses réglages.

Le coach Germain Castano trouve que son groupe "avance bien, mais certains garçons ne sont pas encore à leur niveau, individuellement" © Radio France - Johan Gand

Les résultats et le classement en temps réel

OLB/Elan Béarnais, 3ème journée de championnat, c'est ce samedi à partir de 20H30 au palais des sports d'Orléans.