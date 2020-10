Basket - Jeep Élite : retour vers le futur pour l'Élan Béarnais face au Mans

28 septembre, 28 octobre. Un mois sépare la date à laquelle le match entre l'Élan Béarnais et Le Mans était calé, et celle à laquelle il va finalement ce disputer. La faute au coronavirus bien sûr, il y a un mois, onze cas positifs étaient révélés à l'Élan, à une grosse heure du coup d'envoi du match. Dans la foulée tout l'effectif du club béarnais allait être touché, mettant le championnat des Palois entre parenthèses. De retour sur les parquets, les joueurs de Laurent Vila se sont inclinés à Dijon puis ont largement battu Boulazac. Le match face au Mans permettra de jauger le retour – en forme ? – des Béarnais.

Shannon Evans déjà patron

Durant cette période, Le Mans a de son côté également subi les effets du coronavirus, et a dû se passer lors de son dernier match (défaite à domicile 87-84 contre Châlons-Reims) de trois de ses joueurs et non des moindres : Terry Tarpey, Kaza Kajami-Keane, et Egidijus Mockevicius. Leur participation au match contre l'Élan, et alors que le MSB doit enchaîner avec un match à Boulazac ce vendredi, est incertaine.

Les Palois, hormis l'absence de longue durée de Nicolas De Jong (Hamady Ndiaye est arrivé en renfort) peut compter sur toutes ses forces vives. Les ischios de Vee Sanford vont mieux, et Shannon Evans, arrivé de Hongrie à l'intersaison, est déjà dans le rythme : 23 points, 6,3 rebonds et 2,7 interceptions par match (en 33 minutes).

Élan Béarnais / Le Mans Sarthe Basket, à vivre en intégralité ce mercredi dès 17h30, avec France Bleu Béarn Bigorre !