Basket Jeep Elite : Roanne bat Boulazac et continue à croire au maintien

Roanne, France

Dans ce contexte, une victoire d'un point aurait suffit à soulager les Roannais. Mais les hommes de Maxime Boire ne se sont pas contentés d'une victoire à l'arraché, après une deuxième mi-temps de haut-vol ils ont battu Boulazac 82 à 67 en Jeep Elite (12e journée).

Pourtant tout n'a pas été facile et après une mi-temps les ligériens étaient menés (36-38). "On a fait un grosse deuxième mi-temps, on devait gagner à domicile et ça fait du bien vu le contexte du dernier match", soufflait le capitaine Clément Cavallo après la rencontre. Après une défaite contre Pau la semaine dernière et les coups de poings de Justin Carter, l'ambiance était bien meilleure vendredi soir à la halle Vacheresse.

Miller et Reed portent l'attaque

Au rayon des performances individuelles, Ian Miller a inscrit 23 points pour la Chorale, Marcquise Reed lui a emboîté le pas avec 21 points, mais c'est Joe Burton qui a été élu homme du match. Les Roannais ont réussi 10 interceptions pendant le match, une belle défense soulignée par Clément Cavallo. Prochain match de championnat vendredi 13 décembre à 20 heures à Châlons-Reims.