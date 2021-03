Basket- Jeep Élite : Roanne reprend son championnat face à Boulazac

La saison de basket reprend (encore) pour les pensionnaires de Jeep Élite. Entre octobre et février la compétition s'est déroulée à un rythme d'escargot (cinq matchs). Avec 25 rencontres d'ici le 15 juin cela va brutalement s’accélérer. Pour la Chorale de Roanne, le marathon débute sur le parquet de la lanterne rouge Boulazac ce samedi à 18h30.

Quatorzième au classement, les Choraliens auraient tout intérêt à s'imposer face à une équipe qui n'a remporté aucun match cette saison. "La victoire est surtout impérative pour Boulazac rétorque Jean-Denys Choulet, l’entraîneur de la Chorale. J'entends " il faut gagner absolument". Évidemment on ne va pas se déplacer là-bas pour perdre un match mais Boulazac est dans une situation beaucoup plus critique que nous. C'est une équipe qui a été remodelée et cela va être un match difficile. Il faut qu'on sorte du terrain en se disant qu'on a tout donné et en ayant rien à se reprocher".

Après cette rencontre, les Roannais iront directement à Orléans qu'ils affrontent mardi 09 mars.