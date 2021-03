Basket Jeep Elite : un bon bol d'air pour la Chorale de Roanne victorieuse sur le parquet de Pau

Après sa belle performance mardi à Nanterre et leur victoire (74-79), la Chorale de Roanne a remis ça sur le parquet de Pau-Lacq-Orthez ce samedi 20 mars. Les hommes de Jean-Denys Choulet ont arraché une large victoire (60-81) face à l'Elan Béarnais.

Une victoire qui fait du bien pour le coach ligérien."On a fait un match sérieux ! On est une équipe avec l'un des plus petits budgets du championnat, on a fait des paris sur des jeunes joueurs, on a un meneur de jeu qui joue 30 minutes par match. Ce que les gars ont fait ce soir, c'est remarquable ! On est contents parce que Pau est un concurrent direct au maintien ! Avec cette victoire-là et avec un écart pareil, c'est important " a affirmé Jean-Denys Choulet au micro de France Bleu Béarn Bigorre.

Les Ligériens grappillent une place précieuse dans la course au maintien puisque la Chorale est maintenant 14ème en championnat de Jeep Elite. Un bol d'oxygène à confirmer dès samedi prochain, le 27 mars, à la Halle Vacheresse face à la JL Bourg