Basket - Jeep Élite : un succès sinon rien pour l'Élan Béarnais

Pau, France

La situation est limpide : si les basketteurs palois ne battent pas Nanterre ce dimanche soir au Palais des Sports, l'aventure des playoffs sera terminée, sans avoir vraiment donné le sentiment d'avoir commencée. Corrigés vendredi soir lors du match 1 (101-65) les joueurs de Laurent Vila doivent montrer qu'ils ont d'autres vertus pour égaliser dans cette série.

Se mettre au niveau des playoffs

Le coach Laurent le dit, pas la peine de ressasser, il a vite fallu passer au match 2 de ces quarts de finale. Parfois lors du match 1, l’Élan a donné l'impression de ne pas se rendre compte, de ne pas savoir ce qu'était un match de playoff et l'intensité qui va avec. Les Béarnais ont pris le bouillon, mais rien n'est encore perdu, c'est le mot d'ordre pour remobiliser tout le monde.

Il faut aussi tirer les leçons de l'échec cuisant : sur le parquet, Nanterre a parfaitement su isoler Mickey McConnell, la tête pensante de l’Élan, et museler Donta Smith, son principal relais. Conséquence, les Béarnais ont eu toutes les peines du monde à trouver de la fluidité. Trouver des réponses, l’Élan a déjà su le faire cette saison et c'est le principal chantier offensivement dans cette préparation ultra courte que doit gérer Laurent Vila. Défensivement, il faudra tout simplement en montrer plus : plus d'agressivité pour empêcher Nanterre d'enfiler les 3 points comme des perles, plus d'implication de la part d'une équipe vite abattue vendredi, et plus de nerfs, parce que ce match 2 à la vie à la mort pour les Béarnais pourrait bien être épique.