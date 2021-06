Basket - Jeep Élite : une dernière fête au Palais pour l'Élan Béarnais, face à Cholet

Ils reviennent pour dire "au revoir". Après un nouvel allègement des restrictions sanitaires, le Palais des Sports va retrouver ce samedi soir jusqu'à 5000 supporters pour pousser derrière les Vert et Blanc, et rien que pour ça, l'Élan Béarnais ne veut pas manquer sa dernière à domicile face à Cholet (14e). Remontée à la 11e place, l'équipe d'Eric Bartecheky n'a plus vraiment d'autre enjeu, hormis celui de montrer que cette équipe avait de quoi jouer (beaucoup) mieux que le maintien ces derniers mois.

Dernier effort

Comme principale carotte au bout du bâton, Hamady Ndiaye ne cache pas que le vestiaire aimerait amener jusqu'au bout de la saison son invincibilité. Déjà porter à six la série en cours en battant Cholet, avant de terminer, mardi, à Gravelines. "On n'a plus la pression du maintien mais il faut continuer à faire des prestations correctes, insiste le coach Eric Bartecheky. Par exemple à Boulazac au dernier match on est satisfait parce qu'on gagne, qu'on fait un bon premier quart-temps, mais j'ai revu ça en entier... On s'est trompé dans plein de systèmes alors que les joueurs les connaissent ! Alors est-ce que justement c'est le contexte mental, cette fin de saison ?" Pour la dernière au Palais, justement face au public plus nombreux que ces derniers temps, le coach palois espère que cela permettra à l'équipe de rester concentrée.

Hamady Ndiaye aussi compte sur les supporters pour pousser face à un adversaire qui viendra en Béarn pour y assurer son maintien. Le pivot sénégalais voudrait terminer la saison de la plus belle des manières... et se verrait même revenir à la rentrée, pour prolonger l'aventure avec l'Élan : "Je veux rester ! J'aime la ville, j'aime tout, et avec les fans qui reviennent, j'adore l'ambiance aussi ici... Je dis à tout le monde que j'ai fait 19 équipes, mais l'expérience que j'ai vécu ici est unique. Il y a des années, des endroits où en fin de saison tu te dis : « allez c'est fini, je veux rentrer chez moi », là pas du tout, c'est presque la fin mais je n'ai pas envie que ça se termine !"

La déclaration d'amour d'Hamady Ndiaye à l'Élan Béarnais Copier

Élan Béarnais / Cholet, à vivre en intégralité ce samedi soir, dès 18h30 pour l'avant-match puis le match à 19 heures, avec France Bleu Béarn Bigorre !