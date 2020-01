Basket - Jeep Élite : une reprise à ne pas rater pour l'Élan Béarnais face à Orléans

Pau, France

L'Élan Béarnais s'était offert un réveillon du nouvel an plus serein, à défaut d'être vraiment joyeux, grâce au succès maîtrisé décroché face au Mans (85-64). Plus largement, les trois succès engrangés en décembre ont replacé l'Élan à la 11e place, avec deux victoires d'avance sur la zone rouge, et une seule de retard sur le top 8. Orléans connait une dynamique inverse depuis un mois (trois défaites en quatre matchs), et se retrouve 14e. À l'aller, les joueurs de Germain Castano l'avaient emporté sur la plus petite des marges (88-87), l'Élan – sans parler de revanche – voudrait bien leur rendre la pareille.

Le retour de Leslie, la dernière de Dramé ?

"On reste sur deux bons matchs, si on continue de bosser fort comme en ce moment, ça peut continuer", espère le Macédonien Vojdan Stojanovski. Parce qu'après la cascade de blessures et l'arrivée des jokers médicaux à un rythme hebdomadaire, l'Élan a trouvé de la stabilité et ça se voit dans le basket produit. Si tout est encore loin d'être parfait, la partition livrée face à l'Anwil Wloclawek en BCL ce mardi (victoire 85-77) montre des signes de progrès, reste à trouver de la constance sur 40 minutes, le leitmotiv de Laurent Vila depuis le début de la saison. "C'est vrai, on voit des choses intéressantes, appuie le coach, même sur notre défense qui n'est pas notre point fort, je trouve qu'il y a de la consistance, une grosse activité et des bons repères entre les intérieurs. Cela donne de bons résultats avec cette identité qu'on essaye de construire depuis un mois".

Cette stabilité risque pourtant d'être chamboulée ce samedi, avec le retour possible de Travis Leslie, plus vue sur le parquet depuis la fin novembre, et le départ annoncé d'Ousmane Dramé qui filera à Gravelines après la fin de sa pige béarnaise, "quand Cheikh Mbodj sera à 100% seulement" prévient Laurent Vila. La qualité de défenseur d'Ousmane Dramé et sa science du rebond (5,8 rebonds en moyenne sur ses trois matchs de Jeep Élite, et 9,5 en deux matchs de BCL) seront encore utiles aux Vert et Blanc face à Orléans, 2e attaque du championnat grâce au duo Jefferson - Halilovic, les deux seuls joueurs de l'élite tournant à plus de 18 points de moyenne. L'OLB qui a annoncé cette semaine la signature, pour son dernier contrat en tant que joueur pro, d'un certain Florent Piétrus, au plus de 120 matchs sous le maillot de l'Élan en championnat. "Ça sera mon dernier défi, confirme Florent Piétrus, commencer contre Pau, une équipe qui m'a vu grandir qui m'a donné ma chance, j'ai vraiment hâte d'y être... Pour aussi, donc, mon dernier match au Palais ça sera particulier". Le public saura, sans aucun doute, réserver une ovation à Florent Piétrus, de là à le laisser repartir avec la victoire...

