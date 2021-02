Basket - JeepELITE : avant le clasico, le Limoges CSP se méfie de la bête blessée

Le 108e clasico du basket français entre le Limoges CSP et l'Elan Béarnais ce samedi (21h) à Beaublanc restera comme celui d'un énorme gâchis. Cette très belle affiche se jouera sans supporters. "C'est dommage. Quand on vient à Limoges, on pense directement à ça. Dommage qu'il n'y ai pas de public pour avoir cette ferveur mais ça reste particulier. Des gens avec qui je discute de temps en temps à Limoges m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils veulent bien me rendre service de temps en temps mais par contre, il faut gagner ce week-end !" s'amuse le meneur Ludovic Beyurst.

C'est la seule issue qui vaille pour les supporters du Limoges CSP. D'autant que les Béarnais sont dans une situation très délicate en JeepELITE. Après six défaites de suite depuis fin octobre, ils pointent à la 16e place (sur 18) du championnat. Mais les Limougeauds savant bien que ce genre de match est à sortir du contexte purement comptable du moment. "On voit bien qu'ils ont enchainé quelques défaites. Mais sur un match, il y a un grand degré d'ouverture. On va essayer d'avoir un niveau de motivation et de vigilance très très haut" prévient l'entraineur du CSP Mehdy Mary.

Dans le camp d'en face, un joueur aura très à cœur de briller. C'est l'arrière US Vee Sanford, lui qui la saison dernière a connu une année marquée par les blessures et les sifflets quand il portait le maillot du Limoges CSP avant de filer chez le rival. Même s'il s'en défend. "Pas de revanche pour moi. Je veux gagner le match, être à 100% et jouer dur. Mais ce n'est pas une revanche" assure celui qui tourne à 16 points et pratiquement 14 d'évaluation en moyenne par match avec l'Elan Béarnais. Mais c'est vite oublier ses déclarations de début de saison.

"Il l'a dit dans la presse qu'il entourait cette date. Mais on ne va pas le laisser faire. Il est dans le camp ennemi. Il n'y aura rien pour lui samedi soir" anticipe le pivot limougeaud Jerry Boutsiele, visiblement très confiant avant cette rencontre. "Ils vont penser comme nous. Ils savent que c'est un match particulier. Ils vont vouloir jouer agressif et costaud d'entrée mais nous aussi. On a de quoi répondre. C'est sûr que ça va être un bon match mais la victoire sera là. J'ai confiance en mon équipe. Je sais de quoi on est capable. Quand on joue notre basket, on est vraiment compliqué à jouer. Et on est chez nous. J'ai pas encore perdu contre Pau à domicile et je pense pas que ça va arriver samedi soir".