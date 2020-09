Basket - JeepELITE (J01) : le Limoges CSP auteur d'un "petit match" chute d'entrée face à Nanterre

Si le match a plutôt bien débuté pour les joueurs du Limoges CSP, ce sont leurs adversaires de Nanterre qui l'ont emporté samedi soir à Beaublanc en match de la 1ère journée de JeepELITE 76 à 85. Trop friables défensivement, les Limougeauds ont laissé les franciliens prendre confiance et revenir aux vestiaires avec 7 points d'avance à la pause (36 à 43).

Un apport offensif très faible de la part du banc

Si Nicolas Lang, adroit de loin et auteur de 23 points, a permis à son équipe de revenir à 1 point au cœur du 3e quart temps, le Limoges CSP n'a jamais semblé en mesure de vraiment renverser l'histoire de ce match. En tout cas, la solution n'est pas venu du banc dont les joueurs n'ont apporté que 6 points contre 70 au 5 de départ (Nelson, Scrubb, Lang, Invernizzi, Boutsiele).

On a manqué de rythme - Mehdy Mary

"J'aurais aimé qu'on soit plus fort mentalement, plus combatif" a estime l'arrière Nicolas Lang à l'issue du match. Quand à son entraineur Mehdy Mary, il a évoqué "un petit match" (cf vidéos ci-dessous). A ses yeux, son équipe "a manqué de rythme" et n'a pas réussi à développer son basket. Une déception que le Limoges CSP va tenter d'effacer dès mardi à Gravelines.