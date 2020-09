Basket - JeepELITE (J02) : le Limoges CSP débloque son compteur à Gravelines

Le Limoges CSP a rapidement pris les choses en main à la faveur d'une bonne agressivité défensive. Si l'attaque a eu du mal à se mettre en place pour les deux équipes en début de rencontre, le CSP a ensuite trouvé des solutions. En servant bien un Jerry Boutsiele tranchant à l'intérieur (déjà 13 points et 14 d'éval. à la pause), et un Nicolas Lang toujours aussi adroit (10 pts, 12 d'éval. à la MT). Les Limougeauds ont même compté 19 points d'avance. A la pause, le CSP menait de 13 points (30-43).

Encore beaucoup de points pour Nicolas Lang et Jerry Boutsiele

A la reprise, les Limougeauds ont été très sérieux des deux côtés du terrain. Les joueurs de Mehdy Mary ont rapidement creusé l'écart pour mener de 20 points à l'issue du 3e quart temps (46-66), avec toujours Boutsiele et Lang en principaux fers de lance. Mais tout s'est effrité en début de 4e quart avec plusieurs pertes de balle. De quoi permettre au BCM de revenir à 9 points à moins de 5 minutes du terme. Et bientôt à 6. Mais les Limougeauds, sans être géniaux, ont gardé leur sang froid dans le money time pour s'imposer 65 à 77 et décrocher leur première victoire de la saison.

La gestion de Nelson, la défense de Beyhurst

Si Boutsiele et Lang ont mis beaucoup de points, le travail des meneurs a aussi été précieux. DeMarcus Nelson a terminé avec 12 points et 6 passes décisives pour 17 d'évaluation, la 2e meilleure du CSP dans ce match derrière les 22 points et 24 d'évaluation d'un Nicolas Lang décidemment très adroit en ce début de championnat. A noter aussi la bonne défense de Ludovic Beyhurst. Et le nouveau gros match de Jerry Boutsiele (19 points, 7 rebonds, 16 d'évaluation).

Grand coup de chapeau sur le volet défensif - Mehdy Mary