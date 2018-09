Limoges, France

Le Limoges CSP a peut-être beaucoup de talent, il n'a pas encore de défense. Et cela s'est vu mardi soir à Beaublanc lors du match de la 2e journée de JeepELITE face au BCM Gravelines-Dunkerque. Déjà secoués samedi à Antibes, les joueurs de Kyle Milling ont pris la foudre mardi soir et se sont montrés incapables de stopper les deux principaux artilleurs adverses, le meneur Edgar Sosa (30 points) et l'arrière américain Karvel Anderson (19 points). Les américains du CSP n'ont pas été à la hauteur, notamment le meneur London Perrantes dépassé sur chaque attaque adverse.

Pas grand chose derrière Howard et Rousselle

Si Jerry Boutsiele s'est montré vaillant dessous tout comme Samardo Samuels (22 points), les Limougeauds n'ont pas été très brillants sur les postes extérieurs, où seuls le meneur et capitaine Jonathan Rousselle (15 points, 5 passes, 22 d'éval) et l'ailier William Howard (27 points, 8 rebonds, 35 d'éval) ont rendu la pareille. Axel Bouteille, pourtant virevoltant à Antibes n'a joué que 14 minutes, le plus petit temps de jeu de l'équipe, en dessous du jeune Sekou Doumbouya, qui a su par séquences, amener de l'énergie.

Une défense en chantier

Les joueurs vont devoir se parler et déjà se remettre en cause car pour l'instant, l'investissement défensif n'est vraiment pas à la hauteur. Ils le savent après cette défaite 95 à 99. Ils vont devoir se parler a glissé William Howard à notre micro à l'issue de la rencontre (cf vidéo ci-dessous). Après deux matches, il n'y a évidemment pas le feu à la maison, mais ces joueurs aussi talentueux soient-ils, n'iront pas bien loin si ils ne parviennent pas à stopper leurs adversaires.