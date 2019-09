Basket - JeepELITE (J02) : victoire dans la douleur pour le Limoges CSP face au Portel

Le Limoges CSP a décroché sa 1ère victoire de la saison en championnat samedi soir à Beaublanc face au Portel 66 à 65. Les joueurs d'Alfred Julbe, menés de 6 points à 1 minute 48 de la fin, ont du faire preuve d'un mental d'acier et d'une belle combativité pour renverser la vapeur.

L'arrière du Limoges CSP Vee Sanford a terminé meilleur scoreur (20) et meilleur passeur (7) du match face au Portel (photo d'illustration)

Limoges, France

Malgré ses 6 points de retard à moins de 2 minutes de la fin, le Limoges CSP a remporté son match de la 2e journée de JeepELITE samedi soir à Beaublanc face au Portel 66 à 65. Sa 1ère victoire de la saison en championnat. Les Nordistes ont longtemps fait la course en tête. Adroits et très collectifs, les homme d'Eric Girard ont semblé très à l'aise face à des Limougeauds moins collectifs, moins bons en défense, et réduits à des tirs de loin en 1ère mi-temps.

Atoumane Digne a fait dans l'ombre dans la raquette

Au retour des vestiaires, le CSP s'est montré plus agressif et moins permissif en défense à l'image de sa tour de contrôle sénégalaise. Le pivot Atoumane Diagne a été précieux pour limiter l’impact de Franck Hassel et faire de l'ombre dans la raquette. Il a aussi pris quelques rebonds précieux tout comme Brian Conklin (10 pts, 11 rbds), dont le rebond dans le money time a permis au CSP de rester en vie.

Julbe content de la capacité de réaction de son équipe

Quand au meneur et leader de cette équipe Semaj Christon (13 pts, 5 passes, 11 d'éval), il s'est occupé comme un grand du panier de la gagne. L'arrière Vee Sanford (16 pts, 7 passes, 20 d'éval) a aussi été l'un des grands artisans de ce succès, sans oublier l'ailier Marcus Ginyard (5 pts, 6 rbds, 11 d'éval). Place maintenant à Bursa et à l'Eurocup mercredi en Turquie.