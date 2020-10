Basket - JeepELITE (J03) : le Limoges CSP s'offre Le Portel et un premier succès à domicile

Après une mi-temps très accrochée, le Limoges CSP a fait la différence au retour des vestiaires avant de s'imposer 91 à 68 samedi à Beaublanc face au Portel. C'est la 2e victoire de suite pour les Limougeauds et la 1ère de la saison à domicile. Avec une fois de plus, un étincelant Nicolas Lang.

Si la défaite inaugurale de la 1ère journée face à Nanterre reste visiblement en travers de la gorge de l'entraîneur, Mehdy Mary avait de quoi être satisfait samedi soir après la victoire de son équipe face au Portel. Un match de la 3e journée du championnat de France de basket remporté 91 à 68. L'écart est flatteur mais ne reflète pas vraiment l’entièreté de cette rencontre. Les Nordistes, bien qu'en manque de rythme car privés de match officiel jusque là, se sont montrés tenaces et ont d'ailleurs lutté tout au long de la 1ère mi-temps. Même si Limoges a pris un meilleur départ (25 à 9 après 10 minutes), les Portelois se sont accrochés et ont fait souffrir des Limougeauds pas au point dans la défense du 1 contre 1. D'ailleurs, au moment de regagner les vestiaires, leur avance n'était plus que d'une unité (37 à 36).

Jerry Boutsiele et Nicolas Lang, encore et toujours

Mais en 2e mi-temps et face à une équipe touchée par les fautes, et notamment le meneur du Portel Benoît Mangin, les joueurs de Mehdy Mary ont enfin pris le large. En s’appuyant sur une plus grande intensité défensive et sur un Nicolas Lang encore une fois très adroit et meilleur marqueur du CSP samedi soir avec 23 points. Son ami Hugo Invernizzi, en échec jusque là, a aussi placé quelques banderilles très précieuses pour tuer tout espoir de retour nordiste en seconde période. Sans oublier le pivot Jerry Boutsiele, toujours aussi présent et MVP de cette rencontre avec 16 points, 9 rebonds, 4 passes décisives pour 23 d’évaluation en 25 minutes. Des Limougeauds qui ont pris soin du ballon et l'ont encore une fois bien partagé (23 passes décisives pour 8 ballons perdus). Et qui ont su aussi rééquilibrer les débats au rebond après la pause, pour s’offrir leur 1er succès de la saison à domicile. De bon augure avant d'aller à Strasbourg le week-end prochain.

Il nous a fallu une mi-temps pour nous adapter - Mehdy Mary

Eric Girard a apprécié la 1ère mi-temps de son équipe