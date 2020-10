Basket - JeepELITE (J04) : le Limoges CSP ne veut pas laisser Strasbourg contre attaquer

Le Limoges CSP va tenter la passe de trois ce lundi soir en Alsace (21h). Après l'avoir emporté à Gravelines et à Beaublanc face au Portel, les Limougeauds jouent à Strasbourg ce lundi soir en clôture de la 4e journée du championnat de France de basket. Une équipe de la SIG presque entièrement renouvelée et qui malgré un match à plus de 90 points inscrits et encaissés la semaine dernière face à Orléans (97-91), se veut avant tout défensive. Une statistique va d'ailleurs dans ce sens. "C'est l'équipe qui joue le plus de contres attaques du championnat. C'est un point déterminant. C'est en lien avec leur valeur athlétique. A nous de limiter cet impact là. A nous de désorganiser leur attaque" prévient l’entraîneur du CSP Mehdy Mary.

Ça cavale. Il va falloir revenir en défense - Nicolas Lang

Cela passe avant tout par un bon repli défensif selon l'arrière Nicolas Lang :"Ça cavale ! Il va falloir revenir en défense. Ça relance sans arrêt. Ils ont quelques beaux athlètes. Ils ont une nouvelle équipe donc ce n'est pas encore un jeu très léché. Mais par contre, ils ont des athlètes et deux ou trois individualités qui peuvent prendre feu" annonce l’actuel meilleur scoreur de JeepELITE avec ses pratiquement 23 points marqués en moyenne par match depuis le début de la saison. Un Nicolas Lang qui pourrait d'ailleurs être de plus en plus surveillé par les défenses adverses. "Il n'y a aucun soucis. C'est une probabilité. Je vais continuer à courir et à chercher des opportunités. Ça créé forcément des ouvertures et ça espace le jeu" anticipe le co-capitaine de Limoges.

Avec plus d'expérience que la saison dernière

Le CSP qui reste sur une défaite frustrante la saison dernière en Alsace. Face à une SIG en grande difficulté, les Limougeauds s'étaient inclinés après prolongation (105-100). Mais cette saison, il y a plus de joueurs d'expériences pour éviter ce genre de scénario. "Mentalement, l'année dernière, on avait quelques petits défauts. Quand on revenait à égalité, on se relâchait. Comme à Chalon-Reims. Un match, c'est vraiment 40 minutes et c'est très important. Après, avec des joueurs comme DeMarcus Nelson ou Phil Scrubb, avec leur expérience, on sera capable de tenir la balle. On l'a bien vu à Gravelines. Ils ont bien réussi à mettre le ballon sous le bras et à gérer le tempo" rappelle un Nicolas Lang qui devant sa famille et face à son ancien club, serait bien inspiré de réaliser un nouveau carton offensif.