Basket - JeepELITE (J04) : Monaco a fait sa loi sur le parquet du Limoges CSP

Limoges, France

Le Limoges CSP s'est logiquement incliné samedi soir à Beaublanc face à Monaco. Un match de la 4e journée de JeepELITE perdu 66 à 86. Tout avait pourtant bien commencé avec un 8 à 0 en faveur des hommes de Julbe. De quoi pousser le coach de la Roca Team a poser son 1er temps mort. Derrière, la réponse fût cinglante. L'équipe d'Obradovic a été extrêmement agressive et a défendu le plomb. De quoi récupérer de nombreux ballons et s'offrir des paniers en contre attaque. Les joueurs de la principauté ont bien maîtrisé Semaj Christon, dont l'agacement sur le terrain n'a échappé à personne. Le maître à jouer du CSP a quand même terminé avec les meilleures statistiques de son équipe (15 points, 8 passes décisives, 15 d'évaluation).

Trop de ballons perdus et de rebonds laissés à Monaco

Au retour des vestiaires, il y a eu du mieux dans l'intensité et la volonté de faire vivre le ballon. Mais cela n'a pas duré bien longtemps. Les Limougeauds n'ont pas trouvé l'indispensable constance pour exister face à un tel adversaire. Même si le pivot Jerry Boutsiele a élevé son niveau après une 1ère mi-temps décevante. Des Limougeauds qui en plus d'être dispendieux (16 ballons perdus) ont été dominés au rebond (5 rebonds de plus pour Monaco qui a pris 15 rebonds offensifs). Seule éclaircie, le match intéressant du jeune Timothé Crusol. A part cela ? L’impression qu'un gouffre existe encore entre Limoges et une équipe du niveau de Monaco. Aux Limougeauds de prouver le contraire. La semaine prochaine, ils ont une belle occasion de le faire en Eurocup sur le parquet du richissime Kuban Krasnodar.