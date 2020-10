Basket - JeepELITE (J06) : un Limoges CSP à deux visages s'incline à Levallois

Dans le huis-clos du palais des sports de Levallois, le Limoges CSP a chuté ce lundi soir. Un match de la 6e journée perdu 82 à 76 après deux mi-temps très différentes de la part des joueurs de Mehdy Mary. Avec Limoges CSP d'abord en difficulté des deux côtés du parquet Marcel Cerdan et qui s'est montré trop imprécis avec la bagatelle de 10 ballons perdus à la mi-temps dont 5 pour le seul DeMarcus Nelson. Mais un Limoges CSP accrocheur qui s'est ensuite montré plus agressif en défense et surtout en attaque avec à la clé un joli 14 sur 15 aux lancers francs à la mi-temps et un retard de "seulement" 8 points (40-32). Un moindre mal.

Une 2e mi-temps bien plus aboutie

Au retour des vestiaires, les Limougeauds ont retrouvé toutes leurs vertus. A commencer par l'agressivité défensive. Et comme par magie, les joueurs de Mehdy Mary, bien plus en rythme, ont bien mieux joué en attaque. Au point de passer devant de trois points à la 28e minute. Mais Levallois, notamment grâce à son intérieur israélien Ginat (23 points) n'a pas laissé longtemps le CSP devant. Les Limougeauds ont aussi parfois privilégié les options individuelles. A mauvais escient. Mais ils se sont accrochés jusqu'au bout. Frustrant et en même temps porteur d'espoir face à l'une des meilleurs équipes du championnat. Prochain rendez-vous en JeepELITE samedi à Beaublanc face à Pau-Orthez.