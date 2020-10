Basket - JeepELITE (J06) : pour Mary, le Limoges CSP doit "trouver de l'énergie dans l'équipe" à Levallois

Plus de 15 jours et la victoire à Strasbourg que les joueurs du Limoges CSP n'ont pas disputé le moindre match. Depuis, celui face à Bourg-en-Bresse a été reporté et celui en amical à Vichy a du être annulé. En terme de rythme, ce n'est pas l'idéal avant de défier les Metropolitans de Levallois qui cette saison détiennent le 2e plus gros budget de JeepELITE. Il va pourtant falloir mettre de l'intensité mais sans faire n'importe quoi prévient le pivot Jerry Boutsiele :"On sait qu'ils sont beaucoup plus en rythme que nous. Il faut qu'on reste sur ce que l'on sait faire. C'est l'intensité défensive. De l'autre côté du terrain, je ne me fais pas de soucis avec les joueurs qu'on a. On peut jouer les yeux dans les yeux avec eux. On a les moyens pour les déranger. Mais il ne faut pas s'amuser à faire n’importe quoi parce qu'on a gagné trois matchs de suite."

Il va falloir réussir à se mettre dedans - Hugo Invernizzi

Le problème, c’est qu'au manque de rythme vient s'ajouter une salle vide. Couvre feu oblige, ce match à 21h00 va se jouer à huis-clos. Difficile dans ces conditions de se mettre au niveau d’intensité requis. Et pourtant, il va falloir. "On ne doit pas baser notre motivation, l’excitation qu'on doit avoir avant un match sur le fait d'avoir du public ou pas. On doit réussir à trouver de l'énergie à l'intérieur de l'équipe" estime l’entraîneur Mehdy Mary, qui en a beaucoup parlé à ses joueurs ces derniers jours. L'intérieur Hugo Invernizzi admet que ce ne sera pas évident mais à ses yeux, cela ne doit pas non plus servir d'excuse :"C'est encore un truc nouveau. On aura l’impression de faire un scrimage (match d'entrainement) mais ça compte. Il va falloir réussir à se mettre dedans. C'est l'équipe qui fera le plus abstraction de tout ça qui arrivera à gagner."

J'ai la sensation qu'on peut jouer tous les adversaires - Mehdy Mary

Il faudra aussi proposer du bon basket face à une formation désormais entraînée par Jurij Zdoc, l'ancien meneur du Limoges CSP champion d'Europe en 1993. Une équipe de Levallois pas encore à plein régime mais qui lui ressemble déjà selon son homologue limougeaud :"C'est une équipe avec beaucoup de joueurs, de la qualité, de l'impact défensif évidemment très fort, très intense. Et avec beaucoup de discipline offensive. Très typique de ce qu'on peut voir avec des entraîneurs d'ex-Yougoslavie." Mais pour Mehdy Mary, le CSP a les moyens d'être ambitieux face aux Metropolitans :"On verra ce qu'on est capable de montrer là-bas. On verra si on est capable de rester dans le match pendant 35 minutes et voir ce que cela donne à la fin, avec une confiance forte et des joueurs expérimentés. J'ai la sensation qu'on peut jouer tous les adversaires. On les a joué en pré-saison. On a vu qu'on était capable de rivaliser."