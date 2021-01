Basket - JeepELITE (J08) : le Limoges CSP chute lourdement au Mans

Le Limoges CSP s'est lourdement incliné vendredi soir au Mans pour le compte de la 8e journée de JeepELITE 91 à 68. Le CSP qui a mal débuté au point d'être rapidement mené de 10 points par le MSB. Les joueurs de Mehdy Mary d'abord très soft en défense ont aussi perdu 7 ballons dans les 11 premières minutes (10 à la pause). Les Limougeauds ont ensuite mieux pris soin du cuir, ont monté leur niveau défensif et trouvé des solutions en attaque pour revenir et même passé devant.

Notamment grâce à un Marcus Ginyard tranchant et un Jerry Boutsiele très impactant dans son jeu dos au panier sur le lituanien Mockevicius. Mais les Manceaux ont placé un nouveau coup d'accélérateur dans le 2e quart temps alors que Mehdy Mary décidait de donner du temps de jeu à Ludovic Beyhurst à la place d'un Philip Scrubb en difficulté et qui pointait à -3 d'évaluation à la pause. Mais les Limougeauds, bien décidés à ne pas lâcher, ont de nouveau fait un retour pour revenir à 4 points à la mi-temps (39-35).

Mais les joueurs de Mehdy Mary ont à nouveau connu les pires difficultés à développer leur jeu au retour des vestiaires. Face à des manceaux solides en défense et appliqués en attaque, les Limougeauds ont connu une longue agonie dans cette 2e mi-temps pour finalement prendre plus de 20 points d'écart (91-68). La pire défaite des Limougeauds cette saison face à un concurrent direct dans la course aux play-offs. Il y a beaucoup de boulot pour ce groupe s'il veut au moins atteindre le Top 8 en fin de saison régulière.

