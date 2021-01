Basket - JeepELITE (J08) : pour le directeur sportif du Limoges CSP, "tout reste à faire" en championnat

Le groupe du Limoges CSP en déplacement au Mans ce vendredi soir (21h) aura peut-être encore un petit goût amer au fond de la gorge après l'élimination de mardi en Basketball Champions League sur le parquet d'Igokea. Cette impression de ne pas avoir eu toutes ses chances face à des formations qui contrairement au CSP jouent dans leurs championnats respectifs et sont en rythme au moment d'aborder les matches européens. Mais l'entraineur Mehdy Mary ne veut pas se lamenter.

Progresser malgré le manque de compétition

"Nous étions confrontés à des équipes qui ont l'habitude de la compétition, de ce type de matches. Mais on se focalise sur les choses qu'on contrôle. On connait la particularité du Covid qui nous a stoppé dans un bon élan l'année dernière et là on le subit aussi un petit peu mais il n'y a pas que ça" estime le technicien limougeaud. "Il faut qu'on arrive à progresser et avoir une meilleure organisation du jeu malgré le peu de matches et les changements qu'on a eu. Il faut faire avec et se concentrer sur la progression".

Il y a encore plein de choses devant nous

Avec les arrivées récentes de Roméo Travis et Speedy Smith, deux joueurs amenés à avoir du temps de jeu, il y a forcément du travail pour être au point collectivement, mais il y a matière à faire mieux dès maintenant aux yeux de l'ailier Marcus Ginyard :"C'est le plus dur. On sait qu'on peut mieux jouer. On a beaucoup de potentiel mais il faut réussir à jouer au maximum tout le temps. Il y a encore plein de choses devant nous. Il faut rester concentré" exhorte t-il dans un français impeccable.

Pour eux, le championnat ne fait que commencer

Un co-capitaine déterminé à faire mieux alors que le championnat ne fait finalement que commencer souligne le directeur sportif Crawford Palmer :"On n'a pas joué beaucoup de matches. Seulement sept. C'est pratiquement comme si on était mi-novembre. Donc tout reste à faire. Et il reste la coupe de France" que joueurs et staff semblent déterminés à gagner. Mais après ce match au Mans et la réception de l'Hapoel Jerusalem le 26 janvier, pas sûr que qu'ils aient beaucoup de matches à jouer.

Une opportunité de se changer les esprits

"On espère qu'on aura pas trop de temps pour travailler non plus" espère Crawford Palmer, bien conscient que ce groupe a besoin d'enchainer les rencontres de haut niveau. "On va attendre la décision de la LNB et de la FFBB pour la suite". En attendant et pour une fois cette saison, l'équipe enchaine avec ce match au Mans. "On a de la chance de jouer un 3e match en 8 jours" se réjouit Marcus Ginyard. "Je suis vraiment motivé pour ce match. C'est une opportunité de se changer les esprits après cette défaite. Let's go !".

La rencontre du Limoges CSP au Mans est à vivre en intégralité vendredi soir sur francebleu.fr et France Bleu Limousin à partir de 21 heures