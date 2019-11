Basket - JeepELITE (J08) : Semaj Christon "très incertain" pour le match du Limoges CSP à Boulazac

Limoges, France

C'est l'image que l'on ne voulait pas voir. Celle d'un Semaj Christon à la cuisse bandée qui regarde la fin de l'entrainement sur le côté. Nombreux sont ceux qui redoutaient une blessure de l’indispensable meneur de jeu du Limoges CSP, très utilisé depuis le début de saison. C'est malheureusement arrivé. Il a "pris un coup" lors du déplacement européen de cette semaine à Vilnius en Lituanie. Sa participation ou non au match à Boulazac samedi soir (20h) sera décidée au dernier moment.

Leur système est plus consolidé que le nôtre - Alfred Julbe

C'est forcément une mauvaise nouvelle pour son entraineur Alfred Julbe alors que Limoges est toujours à la recherche d'une 1ère victoire loin de Beaublanc cette saison :"On aura plus de chances si on a Semaj avec nous. On décidera avant le match. De toute façon, la seule manière de gagner avec ou sans lui, c'est en donnant tout. En défense et en attaque. Si on exprime toutes nos possibilités comme nous sommes capables de le faire à Beaublanc. Pour l'instant, on n'a pas été capable de jouer avec toute la régularité nécessaire pour gagner à l’extérieur."

Le collectif de Boulazac semble mieux huilé que celui du CSP

Son absence serait d'autant plus préjudiciable que le collectif périgourdin semble mieux huilé que celui du CSP en cette 1ère partie de saison. Depuis l'écrasante victoire de Limoges en avril dernier au Palio (70-96), l'effectif limougeaud a été chamboulé alors que le BBD a joué la carte de la stabilité avec le même entraineur et le maintien de plusieurs joueurs déjà présents la saison dernière. Et cela se voit selon Alfred Julbe :"Ils sont capables de bien faire les choses. Ils ont un système offensif et défensif un peu plus consolidé que notre système."

Le prendre pour avoir de la confiance avant le match face à Krasnodar - Jerry Boutsiele

Mais alors que faire pour que Limoges s'impose enfin loin de Beaublanc ce samedi soir ? Pour le pivot Jerry Boutsiele, cela tient en un mot :"La constance. Tout simplement. Tout ce qu'on fait à Beaublanc, il faut le faire à l’extérieur. Ce sont les petits détails. L'intensité, la concentration. Les petites lacunes défensives qu'on a encore. Il va falloir régler ces problèmes. Ils ont toutes leurs chances et nous aussi. Il faudra faire un très gros match là-bas. Il faut vraiment le prendre pour avoir de la confiance avant le match face à Krasnodar en coupe d'Europe."

(Le match du Limoges CSP à Boulazac est à vivre en intégralité ce samedi à partir de 20h sur France Bleu Limousin)