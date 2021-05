Basket - JeepELITE (J09) : le Limoges CSP a encore du batailler pour venir à bout de l'Elan Chalon

La soirée avait bien débuté avec la large victoire des Espoirs face à Pau-Orthez en levée de rideau. Les jeune pousses limougeaudes obtenant ainsi leur qualification pour le Trophée et Futur et offrant au passage un joli cadeau à Claude Bolotny qui vivait là son dernier match à Beaublanc en tant que directeur du centre de formation.

Encore beaucoup de points encaissés face à Chalon

La suite ne fût pas spécialement belle mais les professionnels, c'est l'essentiel, ce sont également imposés. Leur 3e victoire de suite. Mais comme 5 jours plus tôt en Bourgogne, les joueurs de Medhy Mary ont d'abord encaissé beaucoup de points et étaient d'ailleurs menés à l'issue du 1er quart temps 21 à 26.

Maciej Lampe, le monsieur plus

Des Limougeauds qui sans être brillants ont su rester sérieux à l'image d'un impeccable Maciel Lampe qui a terminé MVP avec 22 points, 12 rebonds et 23 d'évaluation. Si le jeu du CSP passe désormais presque systématiquement par lui, il n'a pas été le seul à répondre présent. Le meneur Speedy Smith, en plus de ses 6 passes décisives a aussi mis quelques gros tirs longue distance pour finir avec 14 points et 21 d'évaluation.

84 points sur 96 pour le 5 de départ composé de Smith, Scrubb, Lang, Caboclo et Lampe

Phill Scrubb n'a pas eu besoin cette fois qu'il signe le tir de la gagne mais a quand même largement contribué à la victoire des siens (17 pts, 3 passes, 14 d'éval) tout comme le capitaine et toujours aussi régulier Nicolas Lang (18 pts, 19 d'éval). Sans oublier le brésilien Bruno Caboclo (13 pts, 5 rbds, 13 d'éval).

Attention à Orléans

Ce succès forcément bon à prendre mais montre malgré tout, et encore une fois, tous les progrès que les Limougeauds doivent encore faire pour prétendre à mieux. Avec en ligne de mire, un prochain adversaire potentiellement très dangereux et concurrent direct dans la course au Top 8 avec la venue d'Orléans mercredi à Beaublanc.

A nous d'arriver à corriger le tir sur les débuts de match - Mehdy Mary