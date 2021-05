Basket - JeepELITE (J09) : pour Ludovic Beyhusrt, les Chalonnais seront "peut-être un peu plus revanchards"

Après s'être imposé après prolongation mardi sur le parquet de l'Elan Chalon, c'est au tour du Limoges CSP de recevoir l'équipe bourguignonne qui vient de se séparer de son entraîneur Julien Espinosa. Si le pivot Jerry Boutsiele est encore un peu juste et ne sera pas sur la feuille de match, le meneur Ludovic Beyhurst fait son retour dans le groupe. Avant cette rencontre, il s'est livré au petit jeu des questions-réponses.

Tout d'abord Ludovic, comment allez-vous après cette blessure à un mollet ?

Je me suis entrainé aujourd'hui (vendredi) et ça c'est plutôt bien passé. Cet arrêt, c'était plus de la prévention sachant qu'on va avoir beaucoup de matches à venir. C'était vraiment pas quelque chose de grave. Mieux vaut rater un match et être bien pour le reste que trainer ça plus longtemps.

Il y a eu beaucoup d'erreurs d'inattention

Comment avez-vous vécu la victoire de vos coéquipiers mardi à Chalon ?

Déjà, c'est beaucoup plus stressant quand on regarde dans le canapé que quand on joue ! Après, c'est vrai que défensivement dans le 1er quart, il y a eu beaucoup d'erreurs d'inattention. Peut-être un manque d'intensité aussi au début. C'est surtout ça qu'il faut rectifier. Bien commencer le match défensivement parce qu'on sait qu'offensivement, il y a quelques artilleurs à Chalon. On a vu Sean Armand, il y a aussi Jordon Crawford qui peut être très fort à la création. Il ont aussi changé de coach donc ils vont peut-être aussi être plus revanchards. Il va falloir faire attention.

Votre présence peut-elle justement être utile pour gêner Jordon Crawford ?

Un petit meneur, ça va peut-être l'embêter un peu plus. Après, c'est vraiment collectivement qu'il faut augmenter en défense. Moi, comme d'habitude je vais mettre la pression, essayer de mettre un peu d'intensité dans le groupe.

On sait qu'ils peuvent avoir un sursaut d'orgueil

L'ancien entraineur des espoirs de Chalon et adjoint de Julien Espinosa, Ali Bouziane, endosse le rôle d'entraineur. Il y a eu peu de temps entre les deux matches. Est-ce que cela va changer quelque chose ?

On ne sait pas. C'est vrai que c'est toujours particulier. On sait qu'ils peuvent avoir un sursaut d'orgueil. Forcément, avec un coach qui arrive et une nouvelle dynamique. C'est toujours compliqué. Au niveau des adaptations, on ne sait pas trop s'ils vont garder la même façon de jouer offensivement et défensivement. En tout cas, on s'est préparer comme on le devait. On verra bien.

Finalement, les adaptations c'est vis à vis de vous même...

C'est ça. On a surtout regardé nos erreurs et ce que l'on devait améliorer. Plus que leur façon de jouer.

Accrocher les play-offs et après, tout est possible

A domicile, vous n'êtes pas super souverain même si, à part Roanne, ce sont des gros qui sont venus gagner récemment à Beaublanc (Asvel, Strasbourg). Comment voyez-vous la suite avec beaucoup de rencontres à la maison ?

Oui, beaucoup de matches. En tant que joueurs, ça nous va bien ! C'est vrai que pour l'instant à domicile, on n'est pas très fringuant. Peut-être qu'il y aura aussi le retour du public, ça va faire du bien à notre groupe. Il y a aussi eu beaucoup de gros. Je pense que pour nous, vu qu'il y a des nouveaux joueurs, ça va être bien d'enchainer. Ave Jerry aussi qui va bientôt réintégrer l'effectif. On va essayer d'aller le plus haut possible, d'accrocher les play-offs et après, tout est possible.

Qu'est ce que ça fait de jouer avec les nouveaux intérieurs Maciej Lampe et Bruno Caboclo ?

Maciej, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Forcément, quand ils parle, on l'écoute. Juste le voir faire sa routine, quand on est jeune, c'est toujours bien d'apprendre de ce genre de joueur. D'apprendre au maximum. Après, les qualités athlétiques de Bruno nous aident beaucoup. Que ce soit au rebond, offensivement, il peut très bien gêné. Ce sont vraiment deux atouts en plus pour la suite.

