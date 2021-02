Basket - JeepELITE (J11) : malgré Jerry Boutsiele, le Limoges CSP s'est incliné sur le parquet de l'ASVEL

Le Limoges CSP a joué les yeux dans les yeux vendredi soir sur le parquet de l'ASVEL mais les joueurs de Mehdy Mary ont perdu leur match de la 11e journée du championnat de France de basket 84 à 75. Ils menaient pourtant à la pause (39-40), notamment grâce aux 18 points d'un Jerry Boutsiele dominant (26 points et 20 d'éval).

Trop de rebonds offensifs laissés à l'ASVEL

Mais au retour des vestiaires, les Limougeauds ont manqué d'adresse à 3 points et ont surtout laissé beaucoup trop de rebonds offensifs à leurs adversaires. Dix en tout sur les 3e et 4e quart temps et autant de seconde chance pour la formation de TJ Parker qui a su s'appuyer sur la richesse de son effectif avec 5 jours à 10 points ou plus.

Ils nous mettent 20 points sur seconde chance. C'est ce qui nous fait mal - Mehdy Mary