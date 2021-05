Basket - JeepELITE (J12) : "défaite interdite" face à Champagne Basket pour rester en course pour le Top 8

La défaite face à Orléans a permis aux joueurs de se resserrer. "On a remis les choses au clair. On s'est tous demandé où est ce qu'on voulait aller", avance le pivot français Jerry Boutsiele. "On a discuté entre nous. On veut décrocher cette place pour le Top 8. Nous avons l'équipe pour, on a plus trop le droit à l'erreur. Il va falloir jouer ce match face à Châlons-Reims à 100% avec beaucoup d'intensité pour se rester dans la course. La défaite n'est pas permise".

Jerry Boutsiele se dit prêt à livrer une grosse prestation bien qu'"un peu à court au niveau du cardio" après sa blessure et sa convalescence suite au Covid.

Rectifier le tir à domicile

La semaine dernière, cette défaite en prolongation face à Orléans, un concurrent direct aux phases finales, a éjecté les Limougeauds du Top 8. Il ne reste plus qu'onze matchs de championnat en un mois. Chaque match à domicile sera décisif, encore plus face à une équipe mal classée : "On a perdu beaucoup de matchs à Beaublanc ces derniers mois", regrette le pivot français. "Des défaites face à Orléans, Strasbourg, Roanne... On doit retrouver vite de la régularité si on veut accrocher les Play-Off. On n'a pas le choix."

Mehdy Mary a noté quelques erreurs "bêtes" qui ont coûté la victoire à ses joueurs face à Orléans. Mais, le coach limougeaud est lui aussi déjà "focus sur le prochain match" face à Champagne Basket. En mars dernier, ses joueurs avaient dominé le premier acte avant de laisser revenir les joueurs de Châlons-Reims pour finir par s'incliner au finish (74 à 72).

C'est une bonne équipe de Jeep Elite avec très bons éléments comme Dominic Waters à la mène ou encore Travis Leslie capable de mettre beaucoup de points. C'est une équipe offensive qu'il va falloir contenir. Lors du match aller, l'intérieur Jimmie Taylor nous avait causé beaucoup de difficultés."

Une fin de championnat difficile à lire

Pour cette dernière partie de saison, tous les matchs vont donc compter. Mais Mehdy Mary note que ce championnat peut encore changer considérablement : "Cette saison a quand même son lot de résultats assez inattendus. Il ne reste qu'onze matchs et on peut se dire que le calendrier de nos concurrents est plus difficile mais on a vu que même les petits pouvaient faire des résultats contre des gros."

Et après cette rencontre face à Champagne-Basket, deux gros morceaux attendent les joueurs du coach Mary. Dijon, jeudi, à l'extérieur, puis Monaco, ce samedi à Beaublanc pour le retour du public. Deux matchs face au dauphin et à l'actuel leader du championnat.

En attendant, le Limoges CSP a donc rendez-vous ce soir à 19h face à Champagne-Basket. Un match à Beaublanc à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Limousin.