Basket - JeepELITE (J12) : le Limoges CSP a souffert mais s'est imposé face à Châlons-Reims

Le Limoges CSP s'est imposé ce lundi soir à Beaublanc après avoir offert deux mi-temps bien différentes. Si la défense tout terrain a certainement usé Châlons-Reims sur la longueur du match, sa défense sur demi terrain était terriblement faible en 1ère mi-temps, à l'image d'un Speedy Smith en grande difficulté. Mais il n'était pas le seul à souffrir face à des Champenois venus vendre chèrement leur peau en Limousin et qui menaient d'ailleurs de 13 points à la pause (31-44).

Ludo Beyhurst a montré la voie en terme d'intensité

Au retour des vestiaires, c'est un Limoges CSP bien plus agressif et intense qui s'est présenté sur le parquet du palais des Sports. Les joueurs de Mehdy Mary ont d'ailleurs conclu le 3e quart avec un petit point d'avance (56-55). Un CSP bien plus conquérant à l'instar du meneur Ludovic Beyhurst qui au final, aura largement mérité ses 20 minutes de jeu et de finir le match pendant que Speedy Smith était collé sur le banc. Les Limougeauds ont ensuite fait le boulot pour creuser l'écart et s'imposer 73 à 66.

17 points pour Boutsiele, 8 passes décisives pour Scrubb

Le pivot Jerry Boutsiele aura pesé lourd avec ses 17 points, 7 rebonds dont 5 offensifs pour 16 d'évaluation. Phil Scrub a été précieux à la création. Il a délivré 8 passes décisives en plus de ses 9 points. S'il n'a pas brillé par ses stats, Bruno Caboclo a fait du bien au rebond en 2e mi-temps. Quand à Marcus Ginyard, il a amené son physique en plus d'une grosse adresse de loin en 1ère période. Les Limougeauds peuvent maintenant se tourner vers leur déplacement à Dijon avant de retrouver une partie de leurs supporters samedi face à Monaco.

On a vraiment augmenté l'intensité en 2e mi-temps - Ludovic Beyhurst

Une bien meilleur visage défensif en 2e mi-temps - Mehdy Mary