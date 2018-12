Basket - JeepELITE (J13) : Le directeur sportif du Limoges CSP se confie avant le match contre Fos-sur-Mer

Limoges, France

Le Limoges CSP affronte Fos sur Mer ce samedi (20h) pour le compte de la 13e journée de JeepELITE. Avant cette rencontre et alors que les joueurs de François Peronnet viennent d’enchaîner deux belles victoires au Mans et à Bursa, le directeur sportif Olivier Bourgain accepte de revenir sur l'actualité du club. Entretien.

France Bleu Limousin : Quel est votre regard sur l’offensive lancée par Céline Forte vis-à-vis des dirigeants du Limoges CSP ?

Olivier Bourgain : Je laisse les gens compétents répondre à ça. Ce que j’en pense, ça ne regarde que moi. Je me concentre sur le sportif.

Avec Fred, c'est la moitié de mon cœur qui est parti

Certains membres de la famille de Céline Forte remettent en cause votre amitié avec Frédéric Forte sur les réseaux sociaux. Comment le vivez-vous ?

Depuis un certain temps, je ne lis plus ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a trop de méchancetés. Trop de choses qui m’attristent énormément. Les personnes qui doutent de mon amitié avec Fred, je leur laisse leurs propos. Cela ne me touche pas. Je suis très concentré sur ma tâche, mon devoir, qui est d’être directeur sportif.

Avec le changement de coach, Benjamin Villeger recruté pour le centre de formation a été transféré au sein du groupe pro pour assister François Peronnet. Certains et notamment Claude Bolotny s’émeuvent de cela et estiment que l’on dépouille le centre de formation au profit des pros. Qu’en pensez-vous ?

Déjà, j’ai l’impression qu’à Limoges en ce moment, tout le monde parle et tout le monde donne son avis. Je respecte les avis des uns et des autres. Même si ce ne sont pas les miens. On est en démocratie. Tout le monde a le droit de parler. Mais quand on voit l’investissement consenti l’année dernière au centre de formation, comment il est géré, avec des nouveaux joueurs qui arrivent. Comment l’équipe se tient. La façon de les entraîner. Le pont entre l’équipe 1ère et les espoirs. On ne déshabille personne. Le centre de formation va très bien. Très très bien. Après, c’est facile de critiquer. Mais entre nous, dans l’organisation, il n’y a aucun problème. Aucun.

On a une pépinière de joueurs qu'on n'avait pas auparavant

Mais on ne voit pas les jeunes avoir de minutes en pros…

Le Limoges CSP n’a jamais formé ses joueurs. Aujourd’hui, nous en avons de très bons. Est-ce que Tim Bazille va jouer en équipe première ? Certainement un jour. Mais il a 18 ans le garçon. Il n’a pas encore le niveau. Mais si vous voyez sa progression depuis l’année dernière, statistiquement, c’est quelque chose de faramineux. Et Sekou Doumbouya. Il n’a pas encore 18 ans et joue parfois 20 minutes par match. Alors oui, Sekou c’est un cas particulier. Mais il joue où ? A Limoges ! Je suis le 1er surpris avec Sekou. Je ne pensais pas qu'il pourrait aussi vite avoir parfois 20 minutes de jeu. Derrière, c’est 1 à 2 heures en plus par jour en dehors des entraînements collectifs. Franck Khun et Yacine Aouadi s’en occupent. Il est au sein d’une structure qui marche. Il y a aussi Kane Milling qui fait des gros matches en espoir. Aujourd’hui, on a une pépinière de joueurs qu’on n’avait pas auparavant. Il ne faut pas l’oublier.

Vous avez eu des mots vis-à-vis des supporteurs sur les réseaux sociaux suite à des sifflets visant l’ancien entraîneur Kyle Milling. Avez-vous des regrets quand à votre communication par rapport aux fans ?

Evidemment ! Mais si vous me connaissiez, vous sauriez que je suis entier. Je vis tout cela avec passion. Quand on ne triche pas, en général, on fait des erreurs. Mais le tweet, je ne le regrette pas. Je regrette la manière dont il a été perçu. Derrière, j’ai pris la foudre. Si à l’époque j’ai fais ce tweet, c’était uniquement pour protéger mon entraîneur. Mais je n’ai pas du tout compris ces sifflets alors que l’on sortait d’une bonne saison, avec Top 16 de l’Eurocup et demies finales en championnat. Avec 10 nouveaux joueurs et 4 nouveaux coaches. J’aurais juste aimé un peu plus de compréhension par rapport à ça. Dans le fond, je regrette tout ça parce que je ne suis pas quelqu’un qui polémique, mais ce tweet a été mal compris.

Je sais encore pour qui je suis ici et pour qui je me battrai

Mais au final, le club s’est bien séparé de Kyle Milling…

Le club a une histoire. Avant qu’on arrive, c’était 11 coaches en 10 ans. C’est dans l’ADN du club de changer les choses, et moi je voulais combattre ça. Parce que je suis une personne de projet, c’est-à-dire sur du moyen terme. Quand j’ai signé Kyle pour 3 ans, je pensais sincèrement qu’il allait faire les 3 ans voir plus. C’est ma façon de voir le sport. C’est de donner de la confiance aux gens et de les aider dans leur développement. Tout le monde, les supporteurs, les médias, ont mis une telle pression sur lui que j’étais obligé de le couper avec beaucoup de larmes. Je ne pouvais pas lutter contre l’histoire du club.

Est-ce que toutes ces critiques, cette ambiance, remet en cause votre envie de poursuivre dans votre mission ?

Vous savez pour qui je suis ici. Ça faisait 10 ans que Fred me demandait de venir l’accompagner dans ce projet. Le jour où j’arrive, il meurt. Je sais encore pour qui je suis ici et pour qui je me battrai jusqu’à mon dernier souffle. Si on m’en donne l’opportunité. En termes de dévotion, d’accompagnement des joueurs, de réflexion, de travail, je me donnerai toujours à 100% pour Fred Forte et le Limoges CSP.

Jordan Taylor nous rend déjà de grands services

L’équipe vient de s’imposer au Mans et à Bursa. Vous attendiez-vous à une telle réaction après l’intronisation de François Peronnet au poste d’entraîneur ?

En général, il y a un électrochoc. Quand on change d’entraîneur, les joueurs se sentent un peu mal et ils donnent le maximum voir plus. Au Mans, ce qui m’a surpris, c’est que l’on a gagné sur notre point faible c’est-à-dire la défense. Et c’est la 1ere fois de la saison qu’on le faisait. A Bursa, c’est l’attaque qui nous fait gagner le match. Quand les deux tourneront ensemble… Et surtout, il faut réitérer ce genre de performance. Une fois, ça ne compte pas. Maintenant, on attend aussi une victoire contre Fos sur Mer qui reste sur deux bons résultats. Il faut que la défense, les attitudes aient changé, mais sur la durée.

Les premiers pas du nouveau meneur Jordan Taylor sont vraiment encourageants. Qu’en pensez-vous ? Aujourd’hui, il est encore largement à court physiquement. Mais les minutes qu’ils donnent, c’est avec une certaine agressivité défensive qui nous manquait sur ce poste là. On connaissait son profil. Jordan Taylor était dans nos radars depuis 2 ans. Il refusait de venir. On est très content de l’avoir car au-delà du basketteur, il est dans l’humain. C’est une personne qui parle, qui est un peu leader, qui sourit, et ça fait beaucoup de bien à ce groupe. C’est un garçon qui va avoir 30 ans, qui a connu de très belles équipes européennes. Il sait comment ça se passe. C’est un papa quoi ! Et au niveau du jeu, on n’avait pas ce type de joueur. Avec Jonathan Rousselle et maintenant Jordan Taylor, on a le "ying et le yang". Le joueur offensif et le joueur laborieux qui fait des passes et défend dur. C’est bien. C’est très complémentaire. Même si il n’est pas en forme physiquement, il nous rend déjà de grands services.

Je suis persuadé que l'on fera les playoffs

Et ceux de François Peronnet ? Lui estime qu’en si peu de temps, on ne peut pas dire qu’il s’agit de sa touche sur l’équipe. A ses yeux, c’est surtout une réaction des joueurs. Etes-vous d’accord ? Oui, je pense qu’il a raison. C’est largement trop tôt. Depuis le retour des internationaux, il y a eu très peu d'entrainements. Est-ce qu’on peut changer les choses en si peu de temps ? Non. Mais on peut quand même faire certaines choses différemment offensivement ou défensivement. On fera son bilan dans quelques mois. Les joueurs sont avec lui. Ils viennent de le montrer. Et tout ce que je retiens, ce sont les victoires. Il faut laisser François travailler sereinement. L’objectif majeur de cette saison, c’est la qualification en playoffs. C’est à la fin du bal que l’on paye les musiciens. Mais je suis persuadé que l’on fera les playoffs.