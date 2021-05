Basket - JeepELITE (J13) : pour Romain Chenaud, Dijon est "une référence en France, un rouleau compresseur"

C'est un Limoges CSP encore plein d'incertitudes qui va se présenter ce jeudi (18h30) sur le parquet de Dijon, 2e du classement. "Un énorme défi" aux yeux du meneur Ludovic Beyhurst dont l'intensité a été précieuse lundi pour aider son équipe à s'imposer face à Châlons-Reims après une 1ère mi-temps ratée et qui montre bien tout le chemin que les limougeauds ont encore à parcourir. Et comment lui donner tort quand on voit la trajectoire de la JDA, solidement accrochée au podium de JeepELITE grâce à ses 21 victoires pour seulement 5 défaites depuis le début de saison.

Avoir une intensité défensive à leur hauteur - Romain Chenaud

"C'est une référence en France. Concernant la stabilité de l'effectif et la manière de jouer qui est aussi inscrite dans la durée. C'est un rouleau compresseur" image l'entraineur adjoint Romain Chenaud. Un adversaire face auquel Limoges va enfin devoir trouver de la continuité en terme d'intensité. "C'est une équipe qui met beaucoup d'impact physique. Il faut être capable de s'y opposer et d'avoir une intensité défensive à leur hauteur. C'est le défi. On voit qu'on arrive à le faire mais avec un effectif qui nous permet des rotations, on doit le concrétiser sur 40 minutes" espère Romain Chenaud.

La clé, ça va être de bouger le ballon - Ludovic Beyhurst

Pour y arriver, il faut que tous les joueurs répondent présents. Et dès le début de la rencontre. Mais face à la pression que ne manqueront pas de mettre les joueurs de Laurent Legname, il va aussi falloir rester dans le collectif là où le CSP a souvent tendance à arrêter le ballon comme en 2e mi-temps face à Orléans. "Ils sont très agressifs donc la clé, ça va être de bouger le ballon. C'est là que nous sommes dangereux car on a beaucoup de shooters. Il ne faudra pas garder la balle quand on va être agressés" anticipe un Ludovic Beyhurst bien conscient de l'adversité à venir.

(Le match du Limoges CSP à Dijon est à vivre en intégralité à partir de 18h30 ce jeudi sur France Bleu Limousin et francebleu.fr)