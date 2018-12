Basket - JeepELITE (J13) : Victoire poussive pour le Limoges CSP face à Fos Provence Basket

Limoges, France

Le Limoges CSP s'est imposé samedi soir face à Fos Provence Basket à Beaublanc. Une rencontre de la 13e journée de JeepELITE remportée 92 à 87, notamment grâce aux 20 points d'Axel Bouteille. Un succès décroché dans la douleur face à une équipe qui se sera battue jusqu'au bout mais qui paye cher ses 21 ballons perdus. En particulier le dernier alors que Fos avait la possession pour pousser ce match en prolongation.

François Peronnet pas satisfait par la prestation de ses joueurs

Le Limoges CSP a pourtant mené de 13 points après un 17 à 0 infligé entre la fin du 1er quart temps et le début du 2e quart temps. Mais jamais les hommes de François Peronnet n'ont réussi à tuer ce match. L'entraîneur du CSP était même en colère à l'issue de la rencontre :"Notre prestation n'est pas suffisante. Clairement. La 1ère mi-temps notamment. A la fois dans le degré d'intensité et dans le degré de concentration. Ce n'est pas le minimum quand on joue un match de basket professionnel. C'est très insatisfaisant."

Et maintenant, le Top 16 dans le viseur

Il faudra certainement plus, c'est vrai, pour dominer Gdynia mercredi à Beaublanc et décrocher à coup sûr une place pour le Top 16 de l'Eurocup. En attendant, le Limoges CSP vient d’enchaîner une 3e victoire de suite pour la 1ère fois de la saison. Un succès étriqué mais qui permet quand même de revenir à une victoire du Top 8.