Basket - JeepELITE (J14) : le Limoges CSP pour débloquer son compteur à Cholet

Limoges, France

Le Limoges CSP va t-il remporter son 1er match de la saison loin de Beaublanc ce samedi (18h30) sur le parquet de Cholet à l'occasion de la 14e journée du championnat de France de basket ? Après une prestation pleine d'espoir à Dijon et une défaite sans aucun relief à Belgrade, difficile de savoir où en est vraiment l'équipe de Mehdy Mary. Mais une chose est certaine. Pour le nouvel entraîneur limougeaud, il y a encore beaucoup de choses à travailler au moment d'affronter l'équipe surprise de ce début de saison :"Ils ont vraiment faits un bon début avec des capacités athlétiques assez impressionnantes sur toutes les positions. Cela leur confère des possibilités défensives variées. Après, on est concentré sur nous, sur ce qu'on veut mettre en place avec le contexte qui est le nôtre (joueurs blessés). Notamment en défense avec l'intensité qu'on doit avoir et avec l'application des règles défensives. On veut mettre de l'implication et de la concentration dans l'organisation collective."

Un peu comme un nouveau départ - Benoît Mbala

Pourvu que cela aboutisse à une 1ère victoire à l’extérieur cette saison. Il est grand temps selon l'intérieur Benoit Mbala :"Pour nous, c'est un peu comme un nouveau départ. On essaye de se retrouver et chercher cette voie de la victoire à l’extérieur. C'est ça qu'on garde en tête. Y aller et mieux jouer qu'à Dijon pour pouvoir rentrer avec une victoire. Avec les joueurs d’expérience que l'on a, on doit aller chercher ce petit plus qui nous manque. On doit pouvoir être calme en fin de match, prendre les bonnes décisions et appeler les bons systèmes. On doit être capable de gérer ces fins de match. Avec Mehdy, on part sur de très bonnes bases. Tout le monde comprend ce qu'il nous demande, offensivement ou défensivement. En ce moment, on a des systèmes très précis qui essayent de se focaliser sur les forces de chacun. Je trouve ma place dans le nouveau système. Défendre, apporter de l'énergie, prendre des rebonds. Ça me va très bien. Je vais tout faire pour aider l'équipe."

J'ai retrouvé un peu mes repères - Jerry Boutsiele

Et si il y a un autre joueur pour qui le changement d'entraîneur est salutaire, c'est le pivot Jerry Boutsiele. Il va tout faire pour battre le club qui l'a révélé avant de signer au CSP :"J'ai retrouvé un peu mes repères sur le terrain. A Dijon, j'étais un peu mieux mentalement. Physiquement aussi. On avait largement de quoi prendre ce match. A Cholet, je connais pas mal de monde. On va se saluer au début. Mais après, sur le terrain, on ne se connait plus. Ils n'ont pas l'effectif le plus talentueux mais ils jouent avec le cœur. C'est pour ça qu'ils en sont là (5e du classement). Personne n'aurait parier sur eux en août. Je suis très content pour le club. Là où j'ai confirmé que je pouvais être un pivot de JeepELITE. J'ai passé de très bons moments là bas. Ça va être quelque chose." Le match du Limoges CSP à Cholet est à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr à partir de 18h30.