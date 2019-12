Basket - JeepELITE (J14) : le Limoges CSP tombe à Cholet

Cholet, France

Alors que Noel approche à grand pas, le Limoges CSP n'a toujours pas connu la victoire à l’extérieur cette saison. Les joueurs de Mehdy Mary ont perdu leur match de la 14e journée sur le parquet de Cholet ce samedi 90 à 79. Une défaite logique.

Si les Limougeauds sont longtemps restés dans le match, ils ont laissé filer leurs adversaires en début de 4e quart temps. Si Jerry Boutsiele a répondu présent face à son ancien club (16 pts, 20 d'éval) tout comme le meneur Ludovic Beyhurst (12 pts, 5 passes, 16 d'éval), Paul Stoll a été un boulet (0 pt, 3 passes, -2 d'éval).

Paul Stoll comme un boulet

Un "meneur" plus apte à envoyer des briques à 10 mètres et à 9 secondes du buzzer comme il a osé le faire ce samedi, qu'à faire jouer son équipe. "On va lui parler pour lui réexpliquer ce qu'on attend de lui" a glissé le coach en conférence de presse d'après-match. Il vaudrait mieux. Avec un meneur "titulaire" à ce niveau, le Limoges CSP a du soucis à se faire.

Avec cette nouvelle défaite à l’extérieur, le Limoges CSP est à égalité avec le 1er relégable et désormais repoussé à 2 victoires du Top 8. Pas de quoi passer les fêtes de Noël au chaud. D'autant que le prochain match lundi à Beaublanc est face à une équipe de Strasbourg forcément revancharde après une défaite à domicile.