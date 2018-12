Basket - JeepELITE (J14) : Un Limoges CSP très sérieux s'impose sans difficulté à Reims

Reims, France

Privé de Damien Inglis, préservé et resté en Limousin, le Limoges CSP s'est montré extrêmement sérieux vendredi soir pour s'imposer largement à Reims 83 à 106. Après avoir remporté le 1er quart-temps 18 à 20, les Limougeauds ont continué à creuser l'écart pour atteindre la pause avec 7 points d'avance (42-47).

Dwight Hardy en mode patron

Mais ce match jusque là relativement équilibré a complétement basculé en faveur d'un CSP bien plus agressif au retour des vestiaires et très adroit à l'instar d'un Dwight Hardy en grosse confiance (18 pts, 19 d’évaluation). Mais cette victoire est totalement collective. Jonathan Rousselle a terminé avec 7 d'évaluation, la plus petite de Limoges...

Un seul joueur en dessous des 10 d'évaluation

Tous les autres sont au dessus des 10 d'évaluation personnelle. Jordan Taylor a finit le match avec 13 points, 6 rebonds, 3 interceptions, 3 passes et 18 d'évaluation. Et Sekou Doumbouya a aussi cartonné avec 12 points à 100% de réussite au tir pour 19 d'évaluation. William Howard a mis 9 points et délivré 5 passes pour finir à 15 d'évaluation.

On va espérer vivre d'autres semaines comme ça

Deux jours seulement après leur qualification européenne face à Bursa, l'entraîneur François Peronnet a exprimé en conférence de presse sa satisfaction face au niveau de concentration des joueurs malgré la fatigue (cf vidéo ci -dessous). Si les Limougeauds enchainent jeudi à Beaublanc face à Boulazac, un 6e succès en 6 matches, ils ne seront plus loin du Top 8 avec encore 3 rencontres à jouer pour la,phase aller du championnat.