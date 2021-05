Basket - JeepELITE (J15) : contre Cholet, Limoges n'a pas le droit à l'erreur pour rester en course au top 8

Les basketteurs limougeauds continuent leur marathon. Trois jours après le match contre Monaco, et une défaite (75-59), ils remettent ça ce mardi soir avec la réception de Cholet, à 18h30, au palais des sports de Beaublanc. Le Limoges CSP est actuellement 9e au classement et donc toujours dans la course pour la 8e place, synonyme de play-off, mais pas droit à l'erreur.

Juste devant Limoges il y a Orléans, qui a largement battu Boulazac samedi dernier, et qui se déplace à Nanterre. De son côté le CSP, qui montre deux visages au cours des matchs, vient d'enchaîner deux défaites, mais face à des grosses écuries, Monaco et Dijon. Les deux premiers du championnat.

Une équipe très forte athlétiquement - Mehdy Mary

Au match aller, le mois dernier, sur le parquet de Cholet, diminués par les absences à cause du Covid, les Limougeauds s'étaient imposés... sur le fil : 82-81 à 4 secondes de la fin. Cholet actuel 15e, reste également sure deux défaites. Une équipe à la portée des Limougeauds, mais attention prévient le coach, Mehdy Mary : "C'est une équipe très forte athlétiquement, qui une densité physique forte, qui a beaucoup de scoreurs sur les postes arrières. Ilfaut résister aux chocs, par rapport a ce qu'on a vécu, Dijon et Monaco, ça reste dans cette lignée là. Que ça nous fasse pas déjouer."

Pour gagner contre Cholet, Mehdy Mary n'exclut pas de remettre Philipp Scrub au poste de meneur, comme samedi dernier contre Monaco : "Scrub à la mène, il nous amène de la création très tôt dans la possession. C'est ça l'intérêt majeur. C'est un joueur créateur pour lui, pour les autres en fonction de ce que fait la défense. Après, il ne faut pas non plus qu'on en abuse, on ne veut pas mettre Scrub à toutes les sauces, mais on sait que' c'est arrière qu'on peut faire jouer 1 et 2."

CSP/Cholet, le match sera à suivre en intégralité ce mardi soir sur France Bleu Limousin. Coup d'envoi à 18h30.