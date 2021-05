Basket - JeepELITE (J15) : le Limoges CSP décroche une victoire poussive mais précieuse face à Cholet

Après deux défaites face aux deux premiers du championnat de France de basket, Monaco et Dijon, le Limoges CSP s'est relancé ce mardi en battant Cholet à Beaublanc. Un match de la 15e journée remporté 77 à 71. Une équipe choletaise qui joue sa survit en JeepELITE et cela s'est vu. L'équipe d'Erman Kunter n'a jamais abdiqué face à un CSP qui comme souvent cette saison n'aura jamais montré une quelconque marge de manœuvre. Mais les joueurs de Mehdy Mary ont été suffisament sérieux et altruistes (23 passes décisives, 6 joueurs à 10 points ou plus) pour venir à bout de leur adversaire.

Avec la défaite d'Orléans à Nanterre, ce succès permet à Limoges de revenir à égalité de victoires avec les joueurs du Loiret qui doivent maintenant recevoir Strasbourg et l'ASVEL quand le CSP va se déplacer vendredi à Roanne avant de recevoir Boulazac mardi à Beaublanc. De quoi être optimiste ? Pas forcément à écouter un Hugo Invernizzi en facteur X ce mardi mais très piquant devant la presse juste après la rencontre. A l'entendre, le niveau de jeu proposé n'est pas suffisant, la faute notamment à quelques joueurs plus attirés par le tir que par le collectif et l'intérêt de l'équipe.

Des déclarations qui pourraient faire quelques remous dans le vestiaire limougeaud alors que le CSP est maintenant dans la dernière ligne droite et toujours pas assuré de réintégrer un Top 8 synonyme de coupe d'Europe la saison prochaine. Son entraineur n'a pas voulu commenter cette sortie si ce n'est de manière positive, en estimant que c'est une bonne chose que ses joueurs aient l'ambition de continuer à progresser. Des déclarations qui venant d'Invernizzi semblent illustrer une saison de frustration pour lui mais aussi un réel manque de progrès collectifs cette année au Limoges CSP.

Faut qu'on compte sur ceux qui ont juste envie de gagner et pas ceux qui ont envie de faire de la stat- Hugo Invernizzi

Ce qui m'importe, c'est qu'on arrive à développer le basket le plus rentable pour notre équipe - Mehdy Mary