Basket - JeepELITE (J15) : le Limoges CSP s'impose avec la manière face à Strasbourg

Limoges, France

Pour le dernier match de l'année 2019 à Beaublanc et à l'issue d'une 1ère partie de saison très compliquée, le Limoges CSP a placé un joli cadeau de Noël sous le sapin de ses supporters. Une victoire convaincante voir autoritaire face à Strasbourg 77 à 61. C'est le 1er succès du Limoges CSP cette saison face à une équipe du Top 8. Et elle est totalement méritée.

Une véritable victoire d'équipe et défensive

Comme le score l'indique, c'est surtout en défense que les Limougeauds ont fait la différence, obligeant le plus souvent les SIGmen à tirer de loin, sans grande réussite et sans grande présence au rebond (36 à 27 pour le CSP). De l'autre côté du terrain, le partage des responsabilités et des temps de jeu est aussi très intéressant. Sachant que le joueur le plus utilisé, Lang, n'est resté que 26 minutes sur le parquet.

Cinq joueurs ont terminé avec 10 points ou plus. Ginyard, Invernizzi, Boutsiele, Brown et Stoll. Le meneur Paul Stoll qui après une prestation très mauvaise à Cholet, a bien redressé la barre. Quand à Benoit Mbala, il ne termine pas avec les plus grosses statistiques mais avec lui sur le terrain, c'est +20 pour son équipe. Seuls Beyhurst (+23) et Ginyard (+22) ont fait mieux.

Surtout pas d'euphorie - Mehdy Mary

Avec cette victoire, Limoges prend un succès d'avance sur la zone des relégables que réintègre Pau-Orthez humilié à Dijon 96 à 57 ! A noter aussi la 1ère défaite de l'ASVEL cette saison sur le parquet du Mans. Prochain rendez-vous pour Limoges vendredi sur le parquet de Roanne. D'ici là, pas de coupure pour Noël. Les joueurs vont reprendre l'entrainement dès ce mardi 24 décembre.