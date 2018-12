Basket - JeepELITE (J15) : Pour François Peronnet, le Limoges CSP "ne méritait pas de gagner" face à Boulazac

Limoges, France

On n'arrête plus le Limoges CSP, même quand il est moins bien. Les Limougeauds ont remporté leur match de la 15e journée de JeepELITE ce jeudi soir à Beaublanc face à Boulazac 89 à 84. Mais l'issue de cette rencontre est restée indécise jusqu'au bout. La faute à un BBD accrocheur et à une prestation très moyenne de la part de Limoges.

Axel Bouteille MVP avec 19 points et 15 d'évaluation en 25 minutes

A l'image de Jordan Taylor et de Samardo Samuels, le CSP a souffert en défense et a trop souvent rendu des munitions à son adversaire. Mais les joueurs de François Peronnet, pour qui le CSP "ne méritait pas de gagner" (cf vidéo ci-dessous), ont su faire la différence lors des dernières minutes, notamment grâce à un Jerry Boutsiele omniprésent et auteur d'un rebond offensif suivit d'une panier avec la faute des plus précieux en toute fin de rencontre.

On est extrêmement chanceux de gagner ce soir - François Peronnet

Si les Limougeauds devront faire beaucoup mieux mercredi pour espérer faire un coup à Belgrade en ouverture du Top 16 de l'Eurocup, ils viennent tout de même d’enchaîner une 6e victoire de suite toutes compétitions confondues. Un succès qui leur permet de remonter à la 8e place du classement, à deux journées de la fin de la phase aller.