Basket-JeepElite-J16 : Boulazac pas si mal mais battu par Dijon 86 à 76

Boulazac dans un Palio vide, ce samedi 16 janvier 2021, coup d'envoi à 18.00 face une équipe redoutable, celle de Dijon. Les dijonnais se sont inclinés seulement deux fois depuis le début de la saison, deux fois à l'extérieur.

Un premier quart temps indécis

C'est le Boulazac Basket Dordogne qui ouvre le score et mène assez rapidement 6-2 avant que Dijon n'égalise. Le BBD compte surfer sur ses deux derniers bons matchs, deux matchs amicaux remportés à Roanne et face à Pau. Boulazac fait la course en tête dans ce début de rencontre. 12-8 il reste encore plus de 4 minutes de temps de jeu. Mais la JDA réussit un 7-0 qui lui permet de passer devant au score. Mais on assiste à un quart temps ouvert et indécis. Thomas Andrieux, le coach boulazacois demande son premier temps mort. Au retour cela va mieux pour le BBD qui revient à égalité, 15-15. Une belle réponse. Score fin du premier quart temps, Boulazac et Dijon à égalité 17 à 17.

Deuxième quart temps pour les visiteurs

Boulazac doit défendre dur, ce sera l'une des clés du match. Attention Dijon commence à régler la mire et à réussir quelques tirs primés. Mais Boulazac continue à résister. 24-26 à 7 minutes des vestiaires pour le repos. Les artificiers dijonnais que sont Axel Julien et Holston font des merveilles. Ce qui permet un premier écart dans la rencontre avec 8 points d'avance, 24-32. Festival de paniers primés pour Dijon qui fait la différence avant la pause. Mauvaise nouvelle pour le BBD, Kevin Harley est touché à la cheville et passe plus de temps désormais sur le banc. Score fin du deuxième quart temps, Dijon mène à Boulazac, 50 à 35.

Troisième quart temps Boulazac se rebiffe

Boulazac a du mal parfois à se trouver. Dijon a eu plus de 60% de réussite à trois points avant d'aller aux vestiaires. Le BBD est en panne de ce côté là. 39-54 après 4 minutes de temps de jeu, on marque peu dans ce quart temps pour le moment. Le BBD reprend du poil de la bête et grignote son retard. Kevin Harley n'a plus mal à la cheville et joue davantage. 47-55, Boulazac n'a plus que 8 points de retard, c'était 15 points à la mi-temps. Boulazac défend plus dur. Plus que 4 points de retard à une minute de la fin du quart temps. Score fin du troisième quart temps, Dijon mène toujours face à Boulazac, 60 à 54.

Dernier quart temps plein d'espoir pour le BBD

Il sera difficile de venir à bout de cette très belle équipe de Dijon, qui parfois, nous parait plus forte que Monaco. Mais le BBD aura eu le mérite de ne pas céder trop tôt et de se battre pour revenir et s'offrir un espoir dans cet ultime quart temps. 61-66 à 7 minutes de la fin. Mais Boulazac est déjà dans la pénalité avec 5 fautes d'équipe. Il ne faudra pas perdre beaucoup de munitions en cette fin de match. L'adresse dans les shoots longue distance des dijonnais fait la différence dans cette rencontre. 68-76 à trois minutes de la fin. Le canadien Klassen qui a été bon ce soir, sort pour 5 fautes avant le dénouement. Même si le BBD s'est accroché jusqu'au bout. Score final, Dijon s'impose au Palio face à Boulazac, 86 à 76.

Statistiques du match Site LNB