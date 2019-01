Basket - JeepELITE (J16) : Le Limoges CSP à Chalon-sur-Saône pour une 1ère victoire en 2019

Chalon-sur-Saône, France

Le Limoges CSP est en déplacement en Bourgogne ce samedi pour le compte de la 16e journée de JeepELITE. Les joueurs de François Peronnet affrontent l'Elan Chalon de Jean-Denys Choulet. Un défi de taille quand on sait que le CSP reste sur 12 défaites de suite au Colisée. Après deux revers en Eurocup à Belgrade et contre Valence pour débuter l'année, les Limougeauds voudront évidemment débloquer leur compteur en 2019, et conforter leur place dans le Top 8 avant le dernier match de la phase aller dimanche prochain à Beaublanc face à Pau.

Avant de penser à Pau, il faut essayer de gagner à Chalon - Olivier Bourgain

Mais si l'Elan domine moins qu'en tout début de saison, cette formation reste dangereuse selon le directeur sportif Olivier Bourgain, chargé de répondre à la presse au nom du staff avant cette rencontre :"C'est une équipe qui a fait un début de saison remarquable, qui est en demie teinte depuis quelque temps, mais qui est capable sur un match d'avoir des scores en attaque qui sont affolants. Il faudra bien défendre. C'est un match très très important. On sait très bien que le match de Pau, pour les supporteurs, est un match à part. Mais avant d'y penser, il faut essayer d'aller gagner à Chalon. On y va avec des ambitions. Ce serait bien d'aller à la Leader's Cup, même si ce n'est pas une priorité."

On a besoin de ce match là pour aller à la Leader's Cup - Jonathan Rousselle

Et pour se donner les moyens de ces ambitions, il n'y a pas 36 solutions selon le capitaine te meneur Jonathan Rousselle :"On sait les ingrédients que l'on doit mettre pour s'imposer à l’extérieur en championnat. Il va falloir jouer dur et mettre de l'intensité, du partage et y aller avec un état d'esprit conquérant. Ce n'est jamais une salle facile. Il faudra être prêt. C'est une équipe offensive. Il va falloir bien défendre. Surtout là bas. On a besoin de ce match là pour l'objectif de mi-saison qu'est la Leader's Cup. On en parle. On veut y aller."

Une rencontre à vivre en intégralité sur francebleu.fr et France Bleu Limousin à partir de 20h00.