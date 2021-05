Basket - JeepELITE (J16) : le Limoges CSP décroche une victoire très importante à Roanne

Le Limoges CSP a maitrisé son sujet vendredi soir et s'est imposé à Roanne sans jamais vraiment trembler 77 à 83. Les Limougeauds s'accrochent dans la course au Top 8 avec un Nicolas Lang encore une fois royal.

Le Limoges CSP a du batailler pendant 40 minutes mais s'est imposé ce vendredi sur le parquet de la Chorale de Roanne. Une rencontre de la 16e journée de JeepELITE remportée 83 à 77 malgré un Phil Scrub (13 pts, 14 d'éval) avec une épaule en vrac. Un Limoges CSP d'abord sans adresse et dépassé par le jeu rapide de Roanne qui a rapidement pris 9 points d'avance. Mais le 1er temps-mort de Mehdy Mary a porté ses fruits. Ses joueurs ont mieux défendu et ont un peu plus trouvé le chemin du cercle.

Le coup de gueule d'Invernizzi aurait-il porter ses fruits ?

En début de 2e quatre-temps, ils ont même infligé un 15 à 0 à l'équipe d'un Jean-Denys Choulet médusé et obligé d'arrêter le jeu à son tour. Une 1ère mi-temps lors de laquelle Limoges a montré un visage ultra collectif. Une véritable équipe. Est-ce lié au coup de gueule d'Hugo Invernizzi après le match de Cholet et la discussion qui s'en est suivie dans le vestiaire ? En tout cas, cette volonté de mettre l'équipe au dessus de tout a sauté aux yeux. Notamment de la part de l'intérieur limougeaud (8 pts, 2 passes).

Nicolas Lang n'est pas humain

Au retour des vestiaires, la Chorale a mis beaucoup d'énergie et est vite revenue à 7 longueurs. Mais l'énorme adresse de Limoges à 3 points a permis au CSP de recreuser l'écart et de longtemps garder plus au moins 10 points d'avance. Et dans cet exercice, le capitaine Nicolas Lang a encore été énorme avec un impressionnant 6 sur 7 derrière la ligne des 6,75. L'arrière, MVP de ce match a terminé avec 25 points et 23 d'évaluation. Du très propre encore une fois pour le fer de lance du Limoges CSP.

Le tir de la gagne pour Speedy Smith

Mais face à une défense bien plus haute, le jeu de passe de Limoges a été bien plus compliqué à mettre en place en seconde mi-temps, et encore plus dans le dernier quart temps. Malgré cela et un retour à 5 points de Roanne, les Limougeauds n'ont pas paniqué et se sont procurés de nombreux lancers francs. Quand au meneur Speedy Smith, bien mieux vendredi soir (10 pts, 3 passes, 12 d'éval.), il s'est offert le tir de la gagne de loin alors que la Chorale poussait très fort. Encourageant.

On n'a pas fait un grand match mais on a fait un match solide - Mehdy Mary

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y a eu de bien meilleures attitudes ce soir - Nicolas Lang