Basket - JeepELITE (J16) : Le Limoges CSP met fin à une disette de 18 ans sur le parquet de Chalon

Chalon-sur-Saône, France

Tous les joueurs ont répondu présent

Dans le 2e quart temps, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Une première mi-temps lors de laquelle le Limoges CSP a pu compter sur un très bon Jerry Boutsiele (9 pts 4 rbds 12 d'éval à la pause) et sur un Jordan Taylor en mode distributeur de caviars (12 passes décisives et 13 d'évaluation à la mi-temps).

A noter aussi le 1er passage d'un Damien Inglis efficace des deux côtés du terrain. Dommage que les hommes de François Peronnet aient encaissé un dernier panier à 3 points au buzzer de la mi-temps alors qu'ils avaient le dernier ballon (39 à 36).

Jerry Boutsiele en mode patron

Au retour des vestiaires, les Bourguignons ont fait un petit écart pour mener de 6 points à la 25e minute de jeu. Mais les Limougeauds n'ont rien lâché en défense, à l'image d'un Samardo Samuels impliqué .

Finalement, le Limoges CSP s'est imposé en étant plus fort dans le money time. Dans ce succès, le MVP est Jerry Boutsiele avec 15 points, 8 rebonds et 23 d'évaluation. Le meneur Jordan Taylor a aussi régalé avec 10 points, 14 passes pour 21 d'évaluation. Très gros match aussi pour Dwight Hardy avec 20 points, 4 passes et 13 d'évaluation.