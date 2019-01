Basket - JeepELITE (J17) : Le Limoges CSP balaye Pau-Orthez et se qualifie pour la Leader's Cup

Limoges, France

Dans un Palais des Sport surchauffé, William Howard et ses coéquipiers du Limoges CSP ont largement dominé Pau-Orthez dimanche soir 81 à 68. Un résultat qui ne reflète pas l'écart qu'il y a eu entre les deux équipes. Les Limougeauds ont pu compter sur un Jerry Boutsiele de plus en plus impressionnant. Précieux en défense face à Vitalis Chikoko (10 pts), le pivot du CSP a aussi été très régulier en attaque (15 pts, 6 rbds, 18 d'éval). Il a été le meilleur joueur d'une 1ère mi-temps remportée 41 à 33 par les joueurs de Peronnet.

En seconde mi-temps, c'est l'ailier William Howard qui a accéléré les choses avec quelques gros tirs. Un Howard remonté comme jamais et qui a terminé avec la plus grosse évaluation de la soirée (17 pts, 5 rebonds, 4 interceptions, 2 passes, 20 d'éval). Avec ses 9 points et 7 passes décisives, le meneur Jordan Taylor a parfaitement mené l'équipe alors que Jonathan Rousselle n'a pas hésité à se brûler les genoux en se jetant sur quelques ballons chauds.

Boutsiele et Howard ont brillé lors de ce 104e Classique

Une énergie débordante qui a permis à Limoges de prendre jusqu'à 22 points d'avance avant de finir pratiquement en roue libre d'où le retour des Palois à 13 points en fin de rencontre. Axel Bouteille a aussi apporté son écho. Très combatif, il a terminé avec 14 points, 7 rebonds et 14 d'évaluation. Seule ombre au tableau, les blessures de deux joueurs. A priori, rien de grave pour Samarado Samuels qui n'a joué que 6 minutes en raison d'une douleur à une cuisse. Cela semble plus serieux pour Isaiah Miles victime d'une entorse à une cheville. Pas sûr du tout de le voir mercredi en Eurocup face à Malaga.

Grâce à cette 6e victoire de suite en championnat, le Limoges CSP termine la phase aller avec un bilan de 10 victoires (dont 6 depuis l'arrivée de Peronnet sur le banc) pour 7 défaites. Suffisant pour intégrer le Top 8 et se qualifier pour la prochaine Leader's Cup mi-février à Disney. D'ici là, il y a encore quelques matches à jouer à commencer par celui de mercredi à Beaublanc en Coupe d'Europe. Un match à prendre pour au moins sauver l'honneur au Top 16, et pourquoi pas se relancer dans la course aux quarts de finale diront les plus optimistes.