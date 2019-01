Basket - JeepELITE (J17) : Le Limoges CSP reçoit Pau-Orthez pour le 104e Classique du basket français

La saison dernière, le Limoges CSP de William Howard et Kenny Hayes avait été totalement dominé par Pau dans l’intensité et l'engagement

C'est toujours un match à part pour les supporteurs. Pour certains joueurs aussi même si cela devient rare. A Pau, il y a l'ailier Léo Cavalière. Ce Béarnais pur jus est très déterminé à faire chuter Limoges dans son antre, histoire dit-il, de priver le CSP de Leader's Cup. Si cette compétition n'est pas de nature à faire rêver en Limousin, la petite pique montre que pour lui, ces matches face à Limoges ne sont vraiment pas comme les autres, et il fait tout pour le faire comprendre à ses coéquipiers américains :"J'ai du leur traduire quelques messages que m'ont envoyé des supporteurs du CSP qui m'allument notamment sur Twitter. Pour leur faire comprendre que c'était quand même quelques chose de spécial. Mais j'ai confiance en eux, ils ont de l’expérience."

Allô ? Commission LNB Ethique sportive. Elle se prononce sur :

* Les actes, gestes ou paroles contraires à la discipline du jeu ou comportement antisportif perpétrés sur ou autour de l'aire de leu, dont se rendent coupables joueurs,entraîneurs, dirigeants et même spectateurs. pic.twitter.com/Rgie5EOKqL — Didier G (@DGadou) January 15, 2019

Son directeur général, Didier Gadou, y est aussi allé de son petit tweet pour dénoncer les méchants supporteurs du Limoges CSP. (cf ci-dessus). Et côté Limougeaud ? Pour être honnête, en dehors des supporteurs, pas grand chose ! Si Frédéric Forte aimait faire monter la sauce, ce n'est pas vraiment dans la personnalité de Youri Verieiras. Et du côté des joueurs ? Axel Bouteille est très motivé pour ce match, mais ce genre de déclaration ne l’intéressent pas :"Lui c'est un vrai Palois. Il est de là bas donc il dit ce qu'il veut, moi, franchement, j'en pense pas grand chose." Ce qui n'empêche pas l'ailier du CSP de savoir à quel point ce match compte pour les fans.

Mais à Limoges, ces derniers temps, il n'y a pas grand monde pour mettre un peu de sel avant ce 104e classique du basket français. On pourrait presque trouver cela dommage. Au niveau du groupe, si l'approche n'est pas tout a fait la même, l'entraîneur François Peronnet l'explique par le calendrier très différent entre un CSP engagé en Coupe d'Europe et des Palois qui ne font que la regarder à la télé comme l'année passée :"Pour le CSP, la saison dernière, l’événement était le match du milieu de semaine. Le match sur lequel il y avait sur concentration et sur investissement. Pour les Palois, l’événement de la semaine, c'était leur venue à Limoges."

La chance de jouer dans une atmosphère unique - François Peronnet

Un contexte qui n'a pas évolué depuis :"Cette année, c'est la même chose. La façon de transmettre le message aux joueurs, de les conditionner comme vous dites, est différente si vous avez 7 jours, ou 2 jours et demi. On utilise des leviers différents. On n'a pas le même temps de travail, même sur l'aspect mental, mais ça fait partie de notre job et on n'a pas à s'en plaindre. Pour nous, le match le plus important, c'est celui qui arrive, c'est celui de Pau. Avec la chance de jouer dans une atmosphère qui est unique en saison régulière."

On en revient aux mêmes. A ceux qui finalement sont les seuls véritables garants de cette rivalité historique. Les supporteurs. Eux sont très actifs sur les réseaux sociaux. Jeudi, ils étaient quelques uns à la sortie de l'entrainement pour motiver les joueurs. Notamment les américains comme Isaiah Miles :"Je ne connais pas trop cette rivalité. L’entraîneur nous a montré une vidéo mais je ne suis pas très familier avec ça. Je sais juste que c'est un très gros match pour les fans. Pour le club. Pour moi, c'est un autre match que l'on doit gagner."

Je vais les haïr pour les fans - Isaiah Miles

Mais il a quand même compris que ce n'était pas tout a fait un match comme les autres :"Ça m’excite de faire partie de tout ça. Je joue à Limoges, donc par association, je me dois de les haïr même si ce n’est pas vraiment le cas. Mais je vais les haïr pour les fans. Ils étaient une vingtaine après l'entrainement jeudi, sur Instagram, ou quand je vais faire mes courses; ils me disent que dimanche, c'est un gros match." En espérant que le message soit passé 5 sur 5.