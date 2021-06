Basket - JeepELITE (J18) : le Limoges CSP en mission Top 8 sur le parquet de Pau-Orthez

Si ce match est d'abord une question d'honneur pour les supporters des deux clubs, les enjeux sont diamétralement opposés entre un Limoges CSP qui chasse une place en quart de finale et une équipe de Pau-Orhez toujours pas assurée de son maintien en JeepELITE. Pour les deux formations, la rencontre de ce jeudi soir en Béarn a beaucoup d'intérêt. Mais si Limoges a remporté le match aller début février dans sa salle, cette victoire ne peut pas servir de repère. "Ils ont changé beaucoup de joueurs et d'entraineur. Ce qu'on avait fait à l'aller, il n'y a rien à en garder dans l'aspect tactique" prévient l'entraineur limougeaud Mehdy Mary. Alors que Pau-Orthez a longtemps été dans le rouge et à tous les points de vue, l'effectif a grandement évolué ces derniers mois.

On doit se méfier au plus haut point - Benjamin Villeger

Sur le banc, Eric Bartecheky est revenu endosser le costume d'entraineur. Et trois américains ont été recrutés. Les deux meneurs Justin Bibbins et Jay Threatt ainsi que l'ailier CJ Williams. A l'intérieur, l'Elan Béarnais a aussi recruté le grec Ioannis Kouzeloglou. Des recrues qui ont redonné des couleurs à une équipe plus proche du maintien désormais que de la relégation (13e avec 11V et 18D). De quoi rendre méfiant le staff du Limoges CSP. "Ce sera un match forcément dur. Ils restent sur 5 victoires sur les 8 derniers matches. C'est une équipe qui a une bonne dynamique avec deux très bons meneurs. Des intérieurs qui se battent et prennent des rebonds. On doit se méfier au plus haut point" alerte l'entraineur adjoint Benjamin Villeger.

Il faut le prendre, quoiqu'il arrive - Jerry Boutsiele

Une équipe de Pau-Orthez au sein de laquelle le meneur Rémi Lesca, en partance pour Tarbes, ne joue presque plus. Mais aucun doute, avant son dernier clasico, il a évidemment remonté ses coéquipiers . "Il faut que ce match là soit différent des autres. Il faut déjouer les pronostics et se battre. Quand on arrive à la salle, c'est un match différent des autres. Il y a toujours cette obligation de gagner face à Limoges". Mais côté limougeaud aussi il y a un joueur qui a vraiment envie de s'imposer chez le rival avant d'aller voir ailleurs. "Je n'ai encore jamais gagné à Pau sous les couleur de Limoges. J'aimerai bien gagner au moins une fois. Il fait le prendre quoi qu'il arrive" ambitionne le pivot Jerry Boutsiele. Les ingrédients sont là pour faire de ce match un véritable clasico.