Basket - JeepELITE (J18) : Le Limoges CSP fait couler les Sharks d'Antibes et intègre le Top 4

Limoges, France

Et de 7 pour le Limoges CSP ! Les joueurs de François Peronnet ont remporté samedi soir leur 7e victoire de suite en championnat. Un match de la 18e journée remporté face à Antibes, la lanterne rouge sur le score fleuve de 86 à 63. Si les Limougeauds ont mené tout au long de la rencontre, ils ont longtemps vu leurs adversaires rester à plus ou moins 10 points.

Damien Inglis met tout le monde d'accord

Mais les coéquipiers de Damien Inglis, MVP avec 20 points et 27 d'évaluation en 22 minutes, ont su accélérer et creuser l'écart lors du 4e et dernier quart temps. L'autre homme du match, c'est l'arrière Dwight Hardy qui a terminé avec 18 points, 3 passes décisives et 22 d'évaluation en 34 minutes. En l’absence de Samardo Samuels et Isaiah Miles, le pivot Jerry Boutsiele a encore répondu présent avec 12 points, 7 rebonds et 19 d'évaluation en 30 minutes.

Limoges intègre le Top 4 pour la 1ère fois de la saison

Cette nouvelle victoire permet à Limoges de monter au moins provisoirement à la 4e place de la JeepELITE avec un bilan de 11 victoires et 7 défaites. Si tout se passe bien pour le CSP, d'autres sont en souffrance à l'image de Strasbourg découpé en petit morceaux à Pau ce samedi 98 à 57. Alors que Fos et Cholet ont marqué des points dans la lutte pour le mantien en s'imposant à Bourg en Bresse et face au Mans.